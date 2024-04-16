Видео ⟩ Глава израильской армии: Израиль ответит Ирану

Халеви сказал, что Израиль все еще обдумывает следующие шаги, но подчеркнул, что ответ будет дан.

Уже сообщалось, что Иран атаковал Израиль в ночь на воскресенье, 14 апреля, сотнями дронов и ракет, большая часть из которых была перехвачена Израилем и его союзниками.

Иран заявил, что это был ответ на атаку иранского посольства в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала. Тегеран обвиняет Израиль в этом ударе.

Международное сообщество осудило нападение Ирана и призвало все стороны проявлять сдержанность.

В понедельник, 15 апреля, реакцию Израиля на нападение Ирана эксперты обсудили в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums.

"Иран ранее не наносил ракетных ударов по Израилю со своей территории. Теперь эта черта перейдена. Если эта линия была однажды нарушена, то с тем же успехом она может быть нарушена и в следующий раз", - сказал директор стратегического центра безопасности Национальной академии обороны Томс Ростокс.

Синтия Брока, глава программы исследований Ближнего Востока в Латвийском институте внешней политики, подчеркнула, что исторически главным врагом Израиля в регионе был Иран, поэтому, научившись на ошибках 7 октября, Израиль не мог повторить подобные ошибки снова.

Видео: Программа Šodienas jautājums

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