"У нас закончились ракеты". Зеленский рассказал, как Россия уничтожила Трипольскую ТЭС, и призвал США немедленно одобрить помощь

В ответ на вопрос журналистки PBS о намерении Джонсона разделить выделение помощи Украине и Израилю украинский президент сказал: «это говорит о том, что это тогда не вопрос безопасности».

«Это чисто политика. И если честно, это позор для мира. И просто позор для демократии, для всех тех, кто про демократию говорит. Если Конгресс возьмет и разделит эту помощь, после всего того, что произошло, на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в США», — заявил Зеленский.

«Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги — вот о чем это говорит. Они просто забывают, что у мертвых рейтингов никаких нет», — добавил он.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Как разрушили Трипольскую ТЭС

Чтобы проиллюстрировать, насколько важно Украине получить военную помощь от США, Зеленский рассказал о том, как российским войскам недавно удалось уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию — крупнейшую в Киевской области.

Российские удары разрушили в числе прочего Трипольскую ТЭС под Киевом и Змиевскую ТЭС под Харьковом. На снимке — одна из уничтоженных украинских тепловых электростанций. Фото: Reuters