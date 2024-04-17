Более десяти человек погибли и десятки пострадали в результате российского ракетного удара по Чернигову на севере Украины, сообщили в среду, 17 апреля, местные чиновники.
Число погибших при ракетном ударе выросло до 14, сообщил советник руководителя областной администрации Андрей Подорван. Более 60 человек пострадали, повреждены 16 зданий.
Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки РФ разрушено восьмиэтажное здание, но не уточнил, что в нем находилось. Кроме того, как сообщил чиновник, повреждены четыре многоэтажки, больница, вуз и десятки автомобилей.
Минздрав Украины сообщил в Telegram, что в результате удара было повреждено здание больницы Чернигова, но в ней никто не пострадал.
Галерея: Россия обстреляла Чернигов
"Противник нанес три ракетных удара практически по самому центру города [Чернигова]", - сообщил в социальных сетях губернатор области Вячеслав Чаус.
Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в городе разрушен отель, где размещались военнослужащие, но официально эта информация не подтверждена.
Глава Чернигова Александр Ломако сообщил, что при атаке пострадал объект социальной инфраструктуры. По его словам, в районе, куда ударили ракеты, отключили свет и газ с целью не допустить больших разрушений.
What was supposed to be russia’s war of imperial conquest is now russia’s war of making unlivable, burning down what they can’t conquer.— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 17, 2024
It’s imperialism of impotent rage. Today they hit a hospital in Chernihiv.#RussianWarCrimes #StandWithUkraine pic.twitter.com/pyhMOMbq1u
Чернигов расположен примерно в 145 километрах к северу от Киева, до войны в нем проживало около 285 000 человек. Когда российские танки вторглись в Украину с территории Беларуси в феврале 2022 года, город был сильно разрушен.
Украина призвала иностранных союзников снабдить ее более совершенными системами ПВО для отражения систематических ударов России по украинской инфраструктуре.
❗️The moment and consequences of the russian attack on Chernihiv are published by local channels— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) April 17, 2024
It is already known about 4 dead, many wounded. All hospitals are working in enhanced mode. The regional blood center needs donors.
Russian terrorists are once again attacking the… pic.twitter.com/29nQGJcW5x
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