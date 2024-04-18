В "Арене Рига" состоится матч легенд латвийского хоккея

Капитанами команд были выбраны Родриго Лавиньш (белая команда) и Александр Ниживий (красная команда), сыгравшие больше всего матчей в составе сборной. Лавиньш является рекордсменом с 226 играми, а Ниживий занимает второе место с 222 играми.

Участники матча легенд хоккея были отобраны по количеству сыгранных игр в составе сборной Латвии. Для команд также подобрали тренеров. К сожалению, некоторые из игроков не смогут принять участие в этой игре по причине занятости или из-за проблем со здоровьем.

В праздничной и веселой атмосфере в раздевалке сборной Латвии по хоккею прошла специальная церемония драфта, ко время которой капитаны обеих команды выбрали своих игроков.

Болельщики, купившие билеты в "Арену Рига" на матч между Латвией и Норвегией, смогут бесплатно посетить игру легенд латвийского хоккея. Этот билет будет действителен на обе игры 4 мая.

Отдельные билеты на матч легенд можно купить за пять евро (без учета комиссии) по этой ссылке.

Места на игру легенд не будут пронумерованы, поэтому болельщиков призывают наблюдать за матчем с трибун первого уровня "Арены Рига". Двери "Арены Рига" на игру легенды хоккея откроются в 11:45.

Билеты на проверочный матч между сборными Латвии и Норвегии можно приобрести здесь.

В команде Лавиньша сыграют Эдгар Масальскис, Лаурис Дарзиньш, Олег Сорокин, Гинтс Мейя, Андрей Игнатович, Гунтис Галвиньш, Виталий Павлов, Кришьянис Редлихс, Гиртс Анкипанс, Артис Аболс, Максим Широков, Агрис Савиелс и Янис Андерсонс.

В команде Ниживия на лёд выйдут Эдгар Лусиньш, Герберт Васильев, Мартиньш Карсумс, Нормунд Сейейс, Гунарс Скворцов, Юрис Опульскис, Кристап Сотниекс, Атварс Трибунцов, Коба Ясс, Алексей Широков, Владимир Мамонов, Александр Ерофеев и Марис Ясс.