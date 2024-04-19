Плюсы и минусы закрытия границы с Россией

Этому противопоставляется ущерб, который данное решение нанесет самой Латвии, и одним из аргументов является потеря рабочих мест в сфере транзита и логистики.

Должно ли это действительно вызывать беспокойство в условиях, когда Латвия испытывает хроническую нехватку рабочей силы и обсуждает возможность открыть двери для трудовых мигрантов?

Грузы марганцевой руды, которые проходят через Латвию в Россию, взбудоражили общественность. Звучат даже призывы полностью закрыть восточную границу, прекратив все грузоперевозки в этом направлении.

В правительственных коридорах циркулируют расчеты, согласно которым в случае полного закрытия восточной границы Латвия потеряет 25 000 рабочих мест, в основном в сфере транзита, логистики и в смежных отраслях. Это составляет почти 3% общей численности рабочей силы.

В марте этого года в Государственном агентстве занятости было зарегистрировало 19 570 вакансий, что примерно на 4000 меньше, чем год назад, так что теоретически работы должно быть предостаточно и большинство из 25 000 человек, внезапно потерявших работу, смогут занять эти вакансии, пишет Latvijas Avīze.

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