Очереди из грузовиков на границе Латвии с Россией и Беларусью вновь увеличились

Утром во вторник, 23 апреля, на пограничном пункте Гребнево 670 грузовиков ожидали выезда в Россию.

В начале апреля в очереди стояло 470-500 машин. Позже были отдельные дни, когда очередь возрастала до 700 машин.

В полдень во вторник, 23 апреля, на пограничном пункте Терехово в очереди стояло 1880 грузовиков, в то время как в понедельник, 22 апреля, выезда в Россию ожидали 1990 грузовиков.

В начале месяца в очереди стояло 1650 грузовиков, и с тех пор количество ожидающих грузовиков немного увеличилось. Например, 17 и 18 апреля в очереди стояло 2040 грузовиков.

На пограничном пункте Патерниеки в полдень во вторник, 23 апреля, в очереди на выезд в Беларусь стояли 620 грузовиков. В начале месяца в очереди было 270-400 машин, но позже их число увеличилось.

В начале месяца представители Службы государственных доходов (VID) сообщили агентству LETA, что основной причиной образования очередей на границе является то, что количество пунктов пропуска на внешней границе Европейского союза (ЕС), через которые можно выехать в Россию и Беларусь, существенно сократилось.

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