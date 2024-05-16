10 переломов. Комментатор после матча ЧМ по хоккею оказался в больнице

Обычная дорога домой обернулась настоящим ужасом для 54-летнего чешского телекомментатора Милана Антоша, которого доставили в больницу с 10 переломами, сообщает портал Sport.cz.
Около полуночи с воскресенья на понедельник после игры на первенстве мира, в которой встречались сборные Швейцарии и Австрии, он ехал домой на скутере и попал в аварию.
В скутер Антоша врезалась машина, которая не уступила дорогу.
"Водитель транспортного средства не уступил дорогу водителю скутера. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя в связи с причинением тяжких телесных повреждений по неосторожности", - сказал представитель пражской полиции Ян Данек, добавив, что в дополнение к штрафу водителю может грозить до четырех лет лишения свободы.
В результате аварии Антош сломал десять костей, но его жизни ничего не угрожает.
Комментатор попал в аварию на окраине Праги. В тот вечер там выступала популярная немецкая рок-группа Rammstein и улицы были забиты машинами. Водитель, которого в это время разыскивал экипаж полиции, врезался в скутер, которым управлял Антош.
V neděli po komentování MS mě po cestě domů na skútru z O2 arény srazilo auto. Cítím se už lépe, mám několik zlomenin, ale veřím že vše bude dobrý a na novou sezonu jsem zpět v plné síle ve studiu. děkuji všem za povzbudivé zprávy a kolegům do studia @sportCT posílám pozdravy. pic.twitter.com/5IKtmAzTeX— Milan Antoš (@AntosMilan) May 14, 2024
"Не знаю, как долго я был без сознания. Очнувшись на земле, я начал стонать", - описал события того дня находящийся в госпитале чемпион Чехии 2003 года в рядах пражской "Славии".
"Самое страшное, что у меня серьезно повреждена вся левая сторона, поэтому я не могу пользоваться костылями", - сказал он, добавив, что англоговорящий человек вызвал на место происшествия скорую помощь. "Я не могу передвигаться на костылях, потому что у меня сломаны левая ключица и пальцы ног. Меня приходится катать в инвалидной коляске".
Антош надеется вернуться в телестудию.
По его словам, лечение и восстановление могут занять около шести-восьми недель. Антош продолжает внимательно следить за хоккеем на чемпионате мира. "Смотрю игры на телефоне. Смотрел игру между Канадой и Австрией. Я почувствовал усталость и уснул, когда счет был 4:1 в пользу Канады", - рассказал бывший хоккеист. Когда он проснулся, он не мог поверить, что игра закончилась победой Канады со счетом 7:6 в дополнительное время.
Антош сломал пять ребер, ключицу, повредил грудь, пальцы ног, а также спину.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!