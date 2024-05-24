Премьер-министры Латвии и Финляндии откроют завод по производству бронемашин Patria

Также главы правительств Латвии и Финляндии проведут переговоры, на которых обсудят развитие военной промышленности Европейского союза, поддержку Украины, предстоящий саммит НАТО, укрепление региональной безопасности, экономическое сотрудничество и содействие инвестициями между Латвией и Финляндией.

Как ранее сообщила латвийский премьер, на сегодняшней встрече планируется обсудить и неофициальную информацию о намерениях России изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

После встречи в Кабинете министров в 10:00 состоится совместная пресс-конференция премьеров.

В 13:00 главы правительств Латвии и Финляндии, руководство предприятия, представители Министерства обороны и Валмиерского самоуправления примут участие в открытии завода по производству бронемашин Patria.

В год на латвийском заводе планируется производить около 30 бронемашин. Полный цикл их производства начнется в мае этого года, а первая машина будет готова к испытаниям не раньше июля.

Как отмечает Минобороны, производство бронемашин в Латвии является важным шагом в развитии военной промышленности, а также будет способствовать общему развитию экономики.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие Defence Partnership Latvia основано в 2020 году, его уставной капитал составляет 203 777 евро. Предприятие принадлежит ООО Patria Latvia и ООО Unitruck, а председателем правления является Угис Романов. В прошлом году оборот Defence Partnership Latvia составил 1,31 млн евро, прибыль - 0,3 млн евро.

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