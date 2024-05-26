Главное за 26 мая Жара в Латвии, "новая технология" на войне в Украине и как победить разобщение

За рубежом:

В российских и украинских Telegram-каналах, посвященных вторжению РФ в Украину появились фото и видео со странной бронированной машиной, контуры которой напоминают дом или сарай. Выяснилось, что под листами брони скрывался российский танк Т-80, поврежденный в бою дроном-камикадзе, сообщает "Медуза".

В случае принятия парламентом Финляндии законопроекта о выдворении власти этой страны будут рассматривать прошения граждан третьих стран на границе, заявила глава МВД Рантанен.

В рамках крупнейших десантных учений НАТО на прошлой неделе в рамках военных учений Swift Response 2024 в Румынии прошла крупнейшая десантная операция со времен Второй мировой войны. Взгляни на фотографии и видео с международных учений!

Вечером 24 мая водители на трассах А1 и А2 в Литве были немало удивлены самолетом, пролетевшим над дорогой на очень малой высоте. Некоторые даже сообщили об увиденном в полицию, передает 15min.lt.

"Сражающимся за свою страну и свободу украинцам нужны не войска стран Запада, а вооружение, прежде всего зенитное", - сказал в интервью порталу новостей Финляндии Yle президент Эстонии Алар Карис.

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Сборная Швеции выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2024 года, обыграв в матче за третье место команду Канады.