Главное за 26 мая Жара в Латвии, "новая технология" на войне в Украине и как победить разобщение

В уходящий выходной день произошло много важных событий - синоптики сделали прогноз, как долго продлиться жара, Россия вывела на войну в Украине "новую технологию", а журналистка рассказала о том, как победить разобщение в обществе. Об этих и других новостях воскресенья, 26 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Как преодолеть бесконечное šķelšanās - разобщение - в Латвии? Как вести диалог, чтобы прийти к консенсусу, а не взаимным оскорблениям? В передаче RUS TVNET "Кто вам платит?" об этом рассказала Анния Петрова - журналист центра журналистских расследований Re:Baltica, а также героиня документального сериала Šķelšanās и одноименного спектакля.
По прогнозам синоптиков, с понедельника, 27 мая, воздух может прогреться до +30 градусов.
Днем в воскресенье, 26 мая, в Риге на пересечении ул. Лиелирбес и Улманя гатве произошло ДТП, сообщил TVNET очевидец.
Компаниям по каршерингу срочно необходимо улучшить решения по обеспечению безопасности за счет более строгого контроля за водителями. К такому выводу пришли страховщики и дорожные эксперты после анализа трагической автокатастрофы в прошлое воскресенье, 19 мая, где за рулем арендованного автомобиля погиб молодой человек, серьезно травмировав еще двух человек, передает TV3 Ziņas.
В ближайшие 10-15 лет старые лифты следует заменить на новые, так как работа и деньги, вложенные в модернизацию старых лифтов, сопоставимы с заменой их на новые, сказал агентству LЕТА руководитель отдела управления жилыми домами компании по управлению зданиями AS Civinity Home Гатис Розе.
За рубежом:
В российских и украинских Telegram-каналах, посвященных вторжению РФ в Украину появились фото и видео со странной бронированной машиной, контуры которой напоминают дом или сарай. Выяснилось, что под листами брони скрывался российский танк Т-80, поврежденный в бою дроном-камикадзе, сообщает "Медуза".
В случае принятия парламентом Финляндии законопроекта о выдворении власти этой страны будут рассматривать прошения граждан третьих стран на границе, заявила глава МВД Рантанен.
В рамках крупнейших десантных учений НАТО на прошлой неделе в рамках военных учений Swift Response 2024 в Румынии прошла крупнейшая десантная операция со времен Второй мировой войны. Взгляни на фотографии и видео с международных учений!
Вечером 24 мая водители на трассах А1 и А2 в Литве были немало удивлены самолетом, пролетевшим над дорогой на очень малой высоте. Некоторые даже сообщили об увиденном в полицию, передает 15min.lt.
"Сражающимся за свою страну и свободу украинцам нужны не войска стран Запада, а вооружение, прежде всего зенитное", - сказал в интервью порталу новостей Финляндии Yle президент Эстонии Алар Карис.
Интересное чтиво:
Сборная Швеции выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2024 года, обыграв в матче за третье место команду Канады.
На берегу озера Лиелауцес в Ильской волости находится заброшенная и разрушенная усадьба Стирну и поселок, которые, как цветок пчел, манят любителей вымерших и апокалиптических мест. Сейчас ноябрь, темнеет уже в одиннадцать утра и тоска берет верх все чаще и с все более отвратительной силой, так что ничего не остается, кроме как поехать в Стирну самому. Итак, вот рассказик об усадьбе, о поселке, единственном встреченном его жителе, ливанских домах и всех тех двадцати разах, когда я чуть было не проваливался в скрытый под травой и кустами колодец.
В 2013 году началась история о фильме, которую кто-то в тогдашней прессе сравнил со строительством памятника Свободы - то есть фильм должен был быть снят на пожертвованные народом средства. Конечно, сравнение было жалким преувеличением. Но люди жертвовали. Фильм Singing Nation ("Поющий народ") о Празднике песни и танца надо снять! Прошло 11 лет. Что случилось с фильмом? И куда пропали пожертвования?
Супруги Камбала - Ольга и Каспар - в передаче Kad viņas satiekas рассказали о семейных делах. Каспар признался, что ему удалось восстановить отношения с живущим в США сыном, которому уже 20 лет.
О, нет! Намеченная на 25 мая в центре конференций и мероприятий ATTA Centre "мегавечеринка" Monalisa, которую устраивают Роланд Курситис и предприятие по организации вечеринок и развлекательных мероприятий FullHouse, не состоится, сообщили за два дня до мероприятия. Почему, кто виноват и когда желавшие повеселиться получат обратно деньги за билеты?
В апреле этого года стартовал сбор пожертвований на лечение актрисы Нового Рижского театра (JRT) Элвиты Раговской. Подробно о своем здоровье она рассказала в интервью журналу Ir.
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