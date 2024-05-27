Видео "Двойное сальто после столкновения". На пешеходном переходе возле Плявниекского кладбища снова произошло ДТП

В понедельник под машину попал мужчина.

Очевидец рассказывает: "Двойное сальто, сам встал. Мужчина. Нормального телосложения. Такой крупный. Повезло, что он такого телосложения, это смягчило удар. Сам встал, перешел дорогу, ему там помогли.

И все. Там зуб валялся, драгоценности его, очки валялись, я очки поднимал, они тут валялись. Там где-то валялись, где микроавтобус медиков".

Медики доставили пострадавшего в больницу с травмами средней тяжести.

На этом пешеходном переходе уже неоднократно происходили ДТП.

Видео: сюжет Degpunktā

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