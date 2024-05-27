Возле Плявниекского кладбища, в Риге, есть пешеходный переход, который появляется в базах данных вызовов полицейских и медиков почти каждую неделю, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ "Двойное сальто после столкновения". На пешеходном переходе возле Плявниекского кладбища снова произошло ДТП
В понедельник под машину попал мужчина.
Очевидец рассказывает: "Двойное сальто, сам встал. Мужчина. Нормального телосложения. Такой крупный. Повезло, что он такого телосложения, это смягчило удар. Сам встал, перешел дорогу, ему там помогли.
И все. Там зуб валялся, драгоценности его, очки валялись, я очки поднимал, они тут валялись. Там где-то валялись, где микроавтобус медиков".
Медики доставили пострадавшего в больницу с травмами средней тяжести.
На этом пешеходном переходе уже неоднократно происходили ДТП.
Видео: сюжет Degpunktā
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