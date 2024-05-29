Залогодержателем является зарегистрированный в Великобритании U.S. Bank Trustees Limited.

airBaltic заложила права требования, а также 36 товарных знаков, среди которых airBaltic, airBaltic Club, airBaltic Cargo и другие.

В настоящее время у авиакомпании зарегистрировано пять активных коммерческих залогов. Все они зарегистрированы в мае этого года, и залогодержателем является U.S. Bank Trustees Limited.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года airBaltic эмитировала обеспеченные облигации на сумму 340 млн евро. Ставка по облигациям составляет 14,5%. Срок погашения облигаций - 14 августа 2029 года. Облигации котируются на бирже Euronext Dublin.

В прошлом году аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, и компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, компании Aircraft Leasing 1 датского бизнесмена Ларса Туссена, - 2,03%.

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