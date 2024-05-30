Видео Предприниматели рассказали, что может помочь ресторанному бизнесу в Латвии

Эта практика широко распространена в других странах Европы, но в Латвии она так и не получила необходимой политической поддержки. Теперь рестораны и пабы надеются, что ситуация может измениться. В Сейме все более позитивный настрой о принятии этого решения.

Это не означает, что цены в сфере общественного питания сразу же упадут. Никогда даже не скрывалось, что это делается в первую очередь для того, чтобы привести в порядок финансовое состояние самой отрасли.

"Мы провели внутренний опрос предпринимателей в Латвийской ассоциации ресторанов, и несколько наших коллег в отрасли, бизнесмены, сказали, что они снизят цены в тот самый день, когда будет снижен PVN, так что будут предприниматели, которые обязательно снизят цены, будут предприниматели, которые получат возможность выйти из теневой экономики", - отметил президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Енцис.

Возможное решение - попытаться исключить из этой помощи фастфуд, который политики ранее неохотно поддерживали, с помощью специальных критериев.

"Мы говорим о здоровом питании, образе жизни. Есть разница между картофелем, который нужно почистить и сделать из него прекрасное пюре, и замороженной едой, которая поставляется в пакете, и вы бросаете ее в, я надеюсь, качественное масло и жарите во фритюре", - говорит Енцис.

Министерство финансов, однако, обеспокоено тем, что это может быть истолковано в Брюсселе как несанкционированная помощь, а государственный кошелек все еще не смирился с тем, что в бюджете образуется дыра из-за введения пониженной ставки PVN. Банк Латвии также отмечает, что это не самое эффективное решение для такой неоднородной отрасли.

"Концептуально это может помочь отрасли, но я бы сказал, что это один из самых дорогих способов с точки зрения бюджета. Если мы увидим, что у некоторых компаний есть проблемы, мы можем скорее попытаться адресно оказать поддержку", - сказал Улдис Руткасте, начальник отдела денежно-кредитной политики Банка Латвии.

Сейчас политическая задача состоит в том, чтобы правительство четко определило, каким образом в следующем году может быть введена пониженная ставка PVN для конкретного сектора.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!