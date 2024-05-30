Видео Предприниматели рассказали, что может помочь ресторанному бизнесу в Латвии

Луч надежды появился у ресторанного бизнеса Латвии, который надеется на снижение ставки налога на добавленную стоимость (PVN). Этот вопрос уже обсуждался в нескольких созывах Сейма, но сейчас, похоже, политическая поддержка этой идеи растет. Правительство должно будет уточнить введение такой поддержки со следующего года. Об этом сообщает портал TV3 Ziņas.
На Домской площади люди радуются тому, что начался сезон открытых террас, и, похоже, в Старую Ригу даже вернулась жизнь. Однако, по мнению предприятий общественного питания, ситуация в отрасли по-прежнему неудовлетворительна.
По данным Латвийской ассоциация отелей и ресторанов, последние несколько лет были особенно трудными. Сначала влияние пандемии, затем войны и уменьшение количества туристов как с запада из-за опасений по поводу близости России, так и с востока из-за геополитических ограничений. Для самих компаний инфляция и рост зарплат значительно увеличили расходы.
И довольно много предприятий, как в Старой Риге, так и в других местах, закрылись полностью. В сфере общепита звучит грустная шутка - иногда может показаться, что на рынок вышел новый бренд с названием - "сдается помещение".
В этом бизнесе считают, что нынешняя ситуация - определенно не лучшая реклама - ни для старого города Риги, ни для привлекательности столицы в целом.
Уже много лет говорят, что отрасль можно поддержать за счет снижения ставки налога на добавленную стоимость.
Эта практика широко распространена в других странах Европы, но в Латвии она так и не получила необходимой политической поддержки. Теперь рестораны и пабы надеются, что ситуация может измениться. В Сейме все более позитивный настрой о принятии этого решения.
Это не означает, что цены в сфере общественного питания сразу же упадут. Никогда даже не скрывалось, что это делается в первую очередь для того, чтобы привести в порядок финансовое состояние самой отрасли.
"Мы провели внутренний опрос предпринимателей в Латвийской ассоциации ресторанов, и несколько наших коллег в отрасли, бизнесмены, сказали, что они снизят цены в тот самый день, когда будет снижен PVN, так что будут предприниматели, которые обязательно снизят цены, будут предприниматели, которые получат возможность выйти из теневой экономики", - отметил президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Енцис.
Возможное решение - попытаться исключить из этой помощи фастфуд, который политики ранее неохотно поддерживали, с помощью специальных критериев.
"Мы говорим о здоровом питании, образе жизни. Есть разница между картофелем, который нужно почистить и сделать из него прекрасное пюре, и замороженной едой, которая поставляется в пакете, и вы бросаете ее в, я надеюсь, качественное масло и жарите во фритюре", - говорит Енцис.
Министерство финансов, однако, обеспокоено тем, что это может быть истолковано в Брюсселе как несанкционированная помощь, а государственный кошелек все еще не смирился с тем, что в бюджете образуется дыра из-за введения пониженной ставки PVN. Банк Латвии также отмечает, что это не самое эффективное решение для такой неоднородной отрасли.
"Концептуально это может помочь отрасли, но я бы сказал, что это один из самых дорогих способов с точки зрения бюджета. Если мы увидим, что у некоторых компаний есть проблемы, мы можем скорее попытаться адресно оказать поддержку", - сказал Улдис Руткасте, начальник отдела денежно-кредитной политики Банка Латвии.
Сейчас политическая задача состоит в том, чтобы правительство четко определило, каким образом в следующем году может быть введена пониженная ставка PVN для конкретного сектора.
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