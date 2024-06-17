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18-летний спортсмен трагически погиб за месяц до дебюта на Олимпиаде

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Джексон Джеймс Райс
Джексон Джеймс Райс Фото: instagram.com/jj__rice/

В результате несчастного случая во время ныряния погиб родившийся в США кайтбордист из Тонги Джексон Джеймс Райс. Он планировал менее чем через месяц принять участие в Олимпиаде в Париже, сообщает AP.

Как в понедельник подтвердил отец 18-летнего спортсмена Даррен Райс, его сын погиб в Фалелоа, на островах Хаапай в Тонганском архипелаге.

В декабре прошлого года Райс в Сиднее в ходе квалификации на Олимпийские игры занял восьмое место и заработал путевку на Олимпиаду в Париже 2024 года.

В этом году состоится дебют кайтбординга на Олимпийских играх.

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