18-летний спортсмен трагически погиб за месяц до дебюта на Олимпиаде

В результате несчастного случая во время ныряния погиб родившийся в США кайтбордист из Тонги Джексон Джеймс Райс. Он планировал менее чем через месяц принять участие в Олимпиаде в Париже, сообщает AP.
Как в понедельник подтвердил отец 18-летнего спортсмена Даррен Райс, его сын погиб в Фалелоа, на островах Хаапай в Тонганском архипелаге.
В декабре прошлого года Райс в Сиднее в ходе квалификации на Олимпийские игры занял восьмое место и заработал путевку на Олимпиаду в Париже 2024 года.
В этом году состоится дебют кайтбординга на Олимпийских играх.
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