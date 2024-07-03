Оказавшись во вторник, 25 июня, ранним утром в Таллиннском аэропорту, Эдуард с женой не мог и предположить, что их отпуск начнется с приключений, сообщает Rus.Postimees.
Для абонентов
Самолет улетел, а багаж остался: отпуск супружеской пары из Эстонии начался с приключений
"Наша единственная единица багажа не прилетела, оставшись в Таллинне. Почему не прилетела? А потому что в чемодане был обнаружен компьютер. Компьютера, меж тем, в нем не было и нет", - рассказал он, отметив, что, в отличие от их чемодана, они без особых проблем долетели до острова Родос.
По его словам, все предметы первой необходимости были в чемодане, поэтому в срочном порядке пришлось связываться со страховой фирмой, чтобы уточнить, страховой ли этой случай и будут ли им возмещены расходы на приобретение всего необходимого. В страховой компании подтвердили, что все компенсируют.