Кулбергс рассказал, как продвигается расследование проекта Rail Baltica

Он добавил, что в пятницу на заседании не было достаточно времени для беседы с представителями Госконтроля, поэтому комиссия решила обменяться документами с Госконтролем, чтобы получить дополнительную информацию.

Кулбергс также отметил, что на заседании не обсуждалось ничего, что представляло бы собой информацию ограниченного доступа. "Это фундаментальная проблема в нашей стране, потому что есть много документов, которые имеют этот статус, но не заслуживают его. Кроме того, многие документы остаются закрытыми и спустя несколько лет", - сказал он.

Кулбергс добавил, что комиссия хочет поднять этот вопрос, и Госконтроль также согласен, что ситуацию необходимо изменить и рассекретить документы.

Он также обратил внимание на то, что у проекта практически нет первоначального объема - распоряжение Кабинета министров от 2016 года является единственным документом, определяющим, что будет строить Латвия и как это будет выглядеть, но никаких дополнительных элементов не определено.