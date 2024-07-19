Кулбергс рассказал, как продвигается расследование проекта Rail Baltica

Парламентская комиссия по расследованию железнодорожного проекта Rail Baltica в настоящее время находится на этапе сбора информации, сообщил председатель комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список").
Он добавил, что в пятницу на заседании не было достаточно времени для беседы с представителями Госконтроля, поэтому комиссия решила обменяться документами с Госконтролем, чтобы получить дополнительную информацию.
Кулбергс также отметил, что на заседании не обсуждалось ничего, что представляло бы собой информацию ограниченного доступа. "Это фундаментальная проблема в нашей стране, потому что есть много документов, которые имеют этот статус, но не заслуживают его. Кроме того, многие документы остаются закрытыми и спустя несколько лет", - сказал он.
Кулбергс добавил, что комиссия хочет поднять этот вопрос, и Госконтроль также согласен, что ситуацию необходимо изменить и рассекретить документы.
Он также обратил внимание на то, что у проекта практически нет первоначального объема - распоряжение Кабинета министров от 2016 года является единственным документом, определяющим, что будет строить Латвия и как это будет выглядеть, но никаких дополнительных элементов не определено.
"Латвия жила за счет порций денег из фонда Connecting Europe Facility (CEF), выделяемых на конкретные мероприятия, поэтому никто не рассматривал проект в целом. Вот миф: Европейская комиссия никогда не говорила, что будет финансировать этот проект, но она примет в нем участие, потому что интересно, как будет развиваться железнодорожное сообщение", - сказал Кулбергс.
Он отметил, что ЕК будет оценивать двухлетний период до 2026 года. "Если ЕК увидит, что у проекта осталось несколько "хвостов", то все может быть хорошо, но есть и риск дисциплинарного дела и требования возврата денег", - сказал Кулбергс.
Он добавил, что у комиссии есть и конкретные инициативы по изменению регулирования и что из 13 вопросов, заданных комиссией, на некоторые уже можно ответить.
Комментируя проект Rail Baltica, госконтролер Эдгар Корчагин сказал, что существует много проблем и ряд неотложных вопросов как в плане финансирования, так и в плане координации и порядка принятия решений в рамках проекта. "Конечно, есть и другие вопросы, которые больше относятся к будущему, но их нужно решать уже сейчас, например, управление инфраструктурой, подвижной состав", - сказал он.
Следующая встреча запланирована на 25 июля. На следующее заседание будут приглашены бывший руководитель совместного предприятия стран Балтии RB Rail Байба Рубеса и бывший председатель совета Эдвин Берзиньш.
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