Уже на этой неделе вместо Elkor Plaza откроется новый торговый центр

В торговом центре разместятся такие магазины, как Rimi, Podium, Tehnikas Center, Beautyfor, Jahonts, Molberts, Lāči, Snack'O Land, Laundromat и другие.

В первом квартале 2025 года в торговом центре откроется спортивный клуб MyFitness, общая площадь которого составит почти 2500 квадратных метров.

Уже сообщалось, что в перестройку и реконструкцию торгового центра будет вложено пять миллионов евро. Общая площадь Teika Plaza составляет 20 000 квадратных метров.

В декабре 2023 года Рижский городской суд признал бывшего управляющего магазинами Elkor - SIA ETG - неплатежеспособным.

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