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Видео На Карля Улманя гатве произошла авария, образовалась пробка длиной в несколько километров

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums

На Карля Улманя гатве по дороге в Юрмалу произошла авария, сообщает очевидец TVNET. Образовалась пробка длиной в несколько километров.

На месте происшествия находятся должностные лица Госполиции. Судя по видео, тяжело пострадал один легковой автомобиль.

TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить детали произошедшего.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 ДТП, в 17 авариях пострадал в общей сложности 21 человек и один погиб.

За сутки Госполиция зафиксировала на дорогах Латвии 418 административных правонарушений, в том числе 187 раз водителей транспортных средств уличили в превышении разрешенной скорости движения, а дважды - в агрессивной езде.

За рулем в нетрезвом состоянии в среду были остановлены четыре водителя транспортных средств, и все они были сильно пьяны, за что предусмотрена уголовная ответственность, свидетельствует обобщенная Госполицией статистика.

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