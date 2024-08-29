Видео На Карля Улманя гатве произошла авария, образовалась пробка длиной в несколько километров

На месте происшествия находятся должностные лица Госполиции. Судя по видео, тяжело пострадал один легковой автомобиль.

TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить детали произошедшего.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 ДТП, в 17 авариях пострадал в общей сложности 21 человек и один погиб.

За сутки Госполиция зафиксировала на дорогах Латвии 418 административных правонарушений, в том числе 187 раз водителей транспортных средств уличили в превышении разрешенной скорости движения, а дважды - в агрессивной езде.

За рулем в нетрезвом состоянии в среду были остановлены четыре водителя транспортных средств, и все они были сильно пьяны, за что предусмотрена уголовная ответственность, свидетельствует обобщенная Госполицией статистика.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!