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Видео На улице Таллинас сбили мальчика, ребенок тяжело пострадал

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Улица Таллинас
Улица Таллинас Фото: @MartaKotello/"X'

Днем 29 августа в Риге, на перекрестке улиц Таллинас и Красотаю микроавтобус марки Volkswagen наехал на мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Очевидцы сразу вызвали медиков, которые прибыли в течение нескольких минут.

"Одновременно прибыли две бригады медиков Службы неотложной медицинской помощи, в том числе бригада врача-специалиста, спешащая на помощь в самых критических случаях. Медики оказали помощь одному пострадавшему лицу, которое в тяжелом состоянии было доставлено в медицинское учреждение", - отметила представитель NMPD Лаура Берзиня.

Авария не произошла на пешеходном переходе, поэтому возможно, что мальчик переходил дорогу, проходя между находящимися на обочине автомобилями.

Видео: сюжет Degpunktā

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