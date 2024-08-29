Видео На улице Таллинас сбили мальчика, ребенок тяжело пострадал

Очевидцы сразу вызвали медиков, которые прибыли в течение нескольких минут.

"Одновременно прибыли две бригады медиков Службы неотложной медицинской помощи, в том числе бригада врача-специалиста, спешащая на помощь в самых критических случаях. Медики оказали помощь одному пострадавшему лицу, которое в тяжелом состоянии было доставлено в медицинское учреждение", - отметила представитель NMPD Лаура Берзиня.

Авария не произошла на пешеходном переходе, поэтому возможно, что мальчик переходил дорогу, проходя между находящимися на обочине автомобилями.

Видео: сюжет Degpunktā

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