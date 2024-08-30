Остаться без денег у дверей магазина. Банк заблокировал платежную карту без предупреждения

Если в Латвии мы могли бы просто пойти в ближайшее отделение банка и узнать, как получить свои средства как можно быстрее, или же занять деньги у знакомых, то блокировка платежной карты во время зарубежной поездки или командировки может стать причиной серьезной головной боли.

При поездках за границу пользоваться платежной картой очень удобно, также не нужно думать об обмене валюты, ведь с помощью дебетовой карты можно расплачиваться и снимать наличные практически в любой точке мира. Однако если ее заблокировать, то такой возможности больше не будет.

Swedbank рекомендует во время поездки всегда думать об альтернативных способах оплаты - открыть дополнительный счет или использовать кредитную карту.

"Для путешествий одна из рекомендаций - позаботиться об альтернативном варианте оплаты. Вы можете открыть другой счет и привязать к нему альтернативную платежную карту (однако следует учитывать, что могут возникнуть дополнительные расходы). Часто клиенты путешествуют с кредитной картой Swedbank, которая автоматически обеспечивает страхование путешествий на время поездки. В таком случае можно осуществить платеж кредитной картой и вернуть потраченные средства сразу в интернет-банке/мобильном приложении, чтобы не взималась комиссия за использование кредитного лимита. Таким образом, у клиента есть и туристическая страховка, и альтернативный способ оплаты, если дебетовая карта будет заблокирована", - указал представитель банка.

Мы никогда не можем быть уверены, насколько высокие стандарты безопасности соблюдаются магазинами в стране назначения или насколько честны люди, работающие в этих магазинах.

Swedbank напоминает, что продавец ни при каких обстоятельствах не имеет права попросить карту покупателя. Для того, чтобы произвести оплату, клиент сам должен иметь возможность расплатиться картой на расстоянии вытянутой руки.

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