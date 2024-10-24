После того как Служба государственных доходов (VID) разослала письма лицам с существенными расхождениями между оборотом по банковскому счету и задекларированными доходами, около 3000 человек повторно подали декларацию о своих годовых доходах, сообщила генеральный директор VID Байбу Шмите-Роке в четверг, 24 октября, в программе Латвийского радио Krustpunktā.
После получения писем от VID, около 3 000 человек повторно подали декларации о доходах
Около 1000 человек уточнили ранее поданные годовые декларации о доходах.
Шмите-Роке сообщила, что с конца сентября VID разослал около 43 тысяч писем, и продолжит отправлять их до конца года.
Глава VID пояснила, что из-за этого подводить итоги о влиянии этих писем пока рано, но первые выводы могут быть сделаны уже в конце года или в начале следующего года.
В этом году, 23 сентября, VID начал обращаться к тем людям, у которых, согласно проведенному анализу данных, имеются существенные расхождения между их официально задекларированными доходами и предоставленной банками информацией об оборотах на счете.
Как отметила Шмите-Роке, расхождение у этих людей превышает 20 000 евро в год.
Как сообщила Шмите-Роке, в результате анализа данных VID обнаружила, что у 5575 человек разница между оборотом по банковскому счету и декларированным годовым доходом превышает 100 000 евро, у 13 449 - от 50 000 до 100 000 евро, а у 51 099 человек - от 20 000 до 50 000 евро.
Интерес и отклик жителей относительно полученных писем очень высоки, поэтому VID собрала наиболее часто задаваемые вопросы и предлагает ответы на них как на своем сайте, так и по другим информационным каналам.
Наиболее часто задаваемые вопросы в основном связаны с тем, как действовать, получив такое письмо, насколько обширная информация о доходах и денежном потоке человека на его банковских счетах уже имеется в распоряжении VID, почему такие письма получают и долгое время проживающие за границей латвийцы.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещены на сайте www.vid.gov.lv в разделе "Письма VID: вопросы и ответы" и в аккаунтах VID в социальных сетях Facebook и X.
VID призывает каждого, кто получил такое письмо, не беспокоиться, прежде всего спокойно ознакомиться с этим путеводителем и действовать в соответствии с конкретной ситуацией - дать объяснение в свободной форме в системе электронного декларирования VID (EDS) или же подать декларацию о годовых доходах. И только в специфических, неясных случаях необходимо связаться и проконсультироваться с VID.
VID постепенно оценит предоставленную жителями информацию и только в случае необходимости, если будут какие-то дополнительные вопросы или неясности, свяжется с человеком в EDS VID, чтобы уточнить предоставленную или получить дополнительную информацию.
До сих пор письма рассылались в электронном виде в EDS, однако в дальнейшем планируется отправлять их и по почте на задекларированное человеком место жительства, если он не является пользователем EDS.
Эти письма рассылаются тем людям, у которых в результате тщательного анализа данных выявлены наибольшие несоответствия, то есть разница между оборотом на их банковских счетах и декларированными доходами составляет не менее 20 000 евро или более.
Цель писем - обратить внимание людей на возможный риск неуплаты налогов (незадекларированных доходов), призвав оценить полученные на счетах денежные суммы и задекларировать ранее незадекларированные доходы, если таковые констатируются, или дать обоснованное объяснение причин этого денежного потока.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!