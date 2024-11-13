Назначен новый директор Латвийского агентства инвестиций и развития

Он также отметил, что в LIAA будет сокращено число департаментов с 17 до девяти, а также ресурсы рабочей силы будут сосредоточены на работе с инвестициями и экспортом. "Примерно 65 работников будут работать с инвестициями, поэтому у каждого крупного инвестиционного проекта будет инвестиционный менеджер", - дополнил Валайнис.

По его словам, будет увеличено число работников и в сфере экспорта. "Это совершенно новая структура, сконцентрированная и целеустремленная. Будут новые трудовые договоры и четкие сферы ответственности", - подчеркнул Валайнис.

Ранее сообщалось, что отбор претендентов проходил в три тура. Заявки на участие в конкурсе подали 18 претендентов.

Должность директора LIAA вакантна с конца сентября 2023 года, когда ее покинул Каспар Рожкалнс, ставший председателем правления предприятия UPB Nams.

В соответствии с распоряжением Валайниса на время проведения конкурса на должность директора LIAA был назначен заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам народного хозяйства Райвис Бремшмитс.

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