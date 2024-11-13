На должность директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) министр экономики Виктор Валайнис назначил Иеву Ягере, сообщили в Государственной канцелярии.
Назначен новый директор Латвийского агентства инвестиций и развития
Ягере является финансовым и инвестиционным экспертом с более чем 15-летним опытом работы в сфере корпоративных финансов и управления крупными сделками по привлечению инвестиций. Прежнее место работы победительницы конкурса - компания Altum. Кроме того, Ягере является ведущим партнером компании по финансово-инвестиционному консультированию Callidus Capital и независимым членом комитета внутренней ревизии Indexo.
В период с 2016 года по 2022 год Ягере была исполнительным директором Callidus Capital, а еще ранее более трех лет занимала должность менеджера по корпоративным финансам и отвечала за привлечение различных клиентских инвестиций и управление сделками.
Ягере в среду, 13 ноября, заявила журналистам, что ее целями на новом посту станут существенное повышение привлечения иностранных инвестиций при сохранении интереса действующих инвесторов, стимулирование экспорта путем оказания поддержки предпринимателям, а также цифровизация услуг LIAA и эффективизация внутренних процессов.
Валайнис, в свою очередь, отметил, что таким образом фактически завершена реорганизация LIAA, которая продолжалась примерно четыре года.
"Из 300 работников приблизительно 30 человек потеряют работу, а остальные должны будут принять решение: или они возьмут на себя новые обязанности, или же мы будем искать новых работников", - добавил Валайнис.
Он также отметил, что в LIAA будет сокращено число департаментов с 17 до девяти, а также ресурсы рабочей силы будут сосредоточены на работе с инвестициями и экспортом. "Примерно 65 работников будут работать с инвестициями, поэтому у каждого крупного инвестиционного проекта будет инвестиционный менеджер", - дополнил Валайнис.
По его словам, будет увеличено число работников и в сфере экспорта. "Это совершенно новая структура, сконцентрированная и целеустремленная. Будут новые трудовые договоры и четкие сферы ответственности", - подчеркнул Валайнис.
Ранее сообщалось, что отбор претендентов проходил в три тура. Заявки на участие в конкурсе подали 18 претендентов.
Должность директора LIAA вакантна с конца сентября 2023 года, когда ее покинул Каспар Рожкалнс, ставший председателем правления предприятия UPB Nams.
В соответствии с распоряжением Валайниса на время проведения конкурса на должность директора LIAA был назначен заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам народного хозяйства Райвис Бремшмитс.
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