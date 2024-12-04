Сейм в среду принял в окончательном чтении поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (PVN), которые предусматривают сохранение льготной 12-процентной ставки PVN на свежие фрукты, ягоды и овощи.
Сейм решил сохранить сниженную ставку PVN на свежие фрукты и овощи
Депутаты отклонили предложение оппозиционных фракций "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения о применении ставки PVN 5% к свежим фруктам, ягодам и овощам.
Министр экономики Виктор Валайнис усомнился в том, что применение 5-процентной ставки PVN снизит цены на продукты питания, так как, по его мнению, есть другие причины и решения проблемы. По его словам, наши производители подвергаются дискриминации в супермаркетах. Министр добавил, что в ходе бюджетного процесса не было глубокого обсуждения проблемы PVN.
Депутат ОС Андрис Кулбергс назвал это двуличием, заявив, что политики из Союза зеленых и крестьян (СЗК) только делают вид, что поддерживают сельскохозяйственный сектор.
Большинство парламентариев также не поддержали предложение распространить пониженную ставку налога 12% на индустрию гостеприимства. Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), обосновал свое предложение тем, что Рига "превратилась в кладбище", а "половина Старого города вымерла". По его словам, в Вильнюсе и Таллинне дело обстоит иначе.
"Правительство не понимает, как можно увеличить доходы за счет снижения налогов", - сказал Шлесерс.
Коалиционный депутат Эрвинс Лабановскис ("Прогрессивные") признал, что видит системные проблемы в индустрии гостеприимства, но они существуют уже более десяти лет, когда авторы предложений сами находились у власти. Он считает, что нужно работать над налоговыми изменениями, которые улучшат ситуацию для всех граждан, а не только для одного сектора. Политик отметил, что налоги на труд будут снижены, и это поможет в том числе сектору общественного питания.
Сниженная ставка PVN на свежие фрукты, ягоды и овощи обойдется государству в 17,1 млн евро в 2025 году, 19,1 млн евро в 2026 году, 23,4 млн евро в 2027 году и 24 млн евро в 2028 году.
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