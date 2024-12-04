Сейм решил сохранить сниженную ставку PVN на свежие фрукты и овощи

Коалиционный депутат Эрвинс Лабановскис ("Прогрессивные") признал, что видит системные проблемы в индустрии гостеприимства, но они существуют уже более десяти лет, когда авторы предложений сами находились у власти. Он считает, что нужно работать над налоговыми изменениями, которые улучшат ситуацию для всех граждан, а не только для одного сектора. Политик отметил, что налоги на труд будут снижены, и это поможет в том числе сектору общественного питания.