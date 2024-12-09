Годовая инфляция в Латвии достигла 2,2%. Рассказываем, как изменились цены на продукты и не только

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 4,3%.

Самое существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали свежие овощи (+11,4%). Дороже стали молочные продукты (+10,3%), шоколад (+19,2%), сливочное масло (+23,1%), мясо домашней птицы (+7,6%), кондитерские изделия (+6,9%), молоко (+7,6%), оливковое масло (+23,4%), сыр и творог (+3,2%), свежие фрукты (+3,6%), а также фруктовые и овощные соки (+11,6%). За год подорожали вяленое, соленое или копченое мясо (+1,9%), консервированная или переработанная рыба и изделия из морепродуктов (+9%), а также картофель (+9,5%). При этом снизились цены на сахар (-27,4%), а также на муку и другие зерновые (-7,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 7,5%. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 13,1%. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,5% за счет подорожания крепких алкогольных напитков, пива и вина.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 1,8%. В течение года существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-9,1%) и электроэнергию (-5,5%). Подешевело твердое топливо (-2,4%), а также материалы для содержания и ремонта жилья (-2%). При этом подорожали услуги по обслуживанию жилья (+7,1%), сбор мусора (+16,9%), аренда жилья (+7,4%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+7%) и водоснабжению (+4%).