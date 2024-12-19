В уходящий рабочий день произошло много важных событий - Верховный суд вернул на пересмотр приговоры по трагедии в Золитуде, VID пришлет "письма счастья" тем, кто сдает квартиры в аренду и работает в индустрии красоты, а RUS TVNET выяснял, почему охрана не помешала разграбить "елку" из чипсов. Об этих и других новостях четверга, 19 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 19 декабря ⟩ Сейм упрощает списание долгов, новые "письма счастья" от VID и отмена приговора по трагедии в Золитуде
Новости Латвии:
В четверг, 19 декабря, депутаты Сейма утвердили в третьем чтении поправки к Закону об освобождении физических лиц от долговых обязательств. Нововведения направлены на восстановление платежеспособности граждан, сообщает LETA.
В минувшие выходные, 15 декабря, в торговом центре Akropole Riga толпа посетителей, игнорируя ограждения, за считаные минуты разграбила "елку" из чипсов Pringles. Видео грабежа вызвало возмущение жителей и вопрос - а что в это время делала охрана? TVNET+ задал этот вопрос.
19 декабря Верховный суд (ВС) отменил решение Рижского окружного суда по делу о трагедии в Золитуде. Приговор в отношении строительного инженера Ивара Сергета был аннулирован, так как из обвинения необоснованно исключили отдельные обстоятельства. Об этом сообщило агентство LETA.
В настоящий момент активизировались мошенники, рассылающие фальшивые сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Сообщения содержат мошеннические ссылки, которые просят пройти аутентификацию с использованием банковских реквизитов.
В декабре Государственная налоговая служба (VID) начнет рассылать автоматические напоминания через систему электронного декларирования (EDS). Уведомления будут адресованы частным лицам, которые, по данным VID, сдают недвижимость в аренду, но не зарегистрировали свою хозяйственную деятельность. Аналогичные напоминания получат те, кто уведомил Инспекцию здравоохранения о своей работе в сфере красоты, но не оформил регистрацию хозяйственной деятельности в VID.
За рубежом:
Диктатор Владимир Путин во время прямой линии вызвал США на "высокотехнологичную дуэль": Россия ударит "Орешником" по Киеву, а западные системы ПВО попробуют ее сбить.
После свержения режима сирийского президента Башара Асада Россия вывезла свои системы противовоздушной обороны из различных районов Сирии и перебросила их в Ливию, охваченную гражданской войной. Об этом сообщают источники в СМИ и военных кругах.
Европейские страны обсуждают возможность отправки в Украину контингента войск для обеспечения безопасности в случае введения там режима прекращения огня или подписания мирной договоренности между воюющими сторонами, пишет агентство Reuters в среду, 18 декабря.
Губернатор Псковской области РФ заявил, что в Эстонии штрафуют тех, кто продолжает смотреть российское ТВ, несмотря на отключение телеканалов после начала полномасштабной военной агрессии Москвы. Rus.Postimees узнал, что слова путинского чиновника - пропагандистская ложь. При этом в Таллинне рекламируют услуги подключения к российской телепропаганде за что в Эстонии грозит до пяти лет тюрьмы.
Россия должна быть готова к военному конфликту с НАТО в Европе "в ближайшие десятилетия". С таким заявлением выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, которое прошло в начале недели. В заседании участвовал и диктатор Путин.
Интересное чтиво:
После смерти баскетболиста Яниса Тиммы в Москве был запущен сбор средств на покрытие расходов на репатриацию его останков в Латвию. По сообщениям российских СМИ, бывшая жена Тиммы Анна Седокова выразила готовность оплатить эту процедуру.
В субботу, 14 декабря, министр иностранных дел Латвии Байба Браже оказалась в неожиданной ситуации: водитель такси, работающий через платформу Bolt, мог общаться только на русском языке. Об этом министр рассказала в соцсети X.
Год назад в Польше за шпионаж был осужден профессиональный хоккеист из России Максим Сергеев. Он признал себя виновным и был приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения.
Информация о смерти Яниса Тиммы утром 17 декабря потрясла всю Латвию. Реагируя на произошедшее, люди в соцсетях начали высказывать обвинения в адрес бывшей жены Тиммы, певицы и актрисы Анны Седоковой. Портал Apollo.lv связался с Марисом Таубе, который призвал не искать виновных и дал советы, как присмотреть за ментальным состоянием своих близких.
Режиссер Ивар Звиедрис сообщил на своей странице в Facebook о смерти дочери Анны Розе. Он написал: "Нежная душа не выдержала этого сурового мира".
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