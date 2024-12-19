Главное за 19 декабря Сейм упрощает списание долгов, новые "письма счастья" от VID и отмена приговора по трагедии в Золитуде

За рубежом:

Диктатор Владимир Путин во время прямой линии вызвал США на "высокотехнологичную дуэль": Россия ударит "Орешником" по Киеву, а западные системы ПВО попробуют ее сбить.

После свержения режима сирийского президента Башара Асада Россия вывезла свои системы противовоздушной обороны из различных районов Сирии и перебросила их в Ливию, охваченную гражданской войной. Об этом сообщают источники в СМИ и военных кругах.

Европейские страны обсуждают возможность отправки в Украину контингента войск для обеспечения безопасности в случае введения там режима прекращения огня или подписания мирной договоренности между воюющими сторонами, пишет агентство Reuters в среду, 18 декабря.

Губернатор Псковской области РФ заявил, что в Эстонии штрафуют тех, кто продолжает смотреть российское ТВ, несмотря на отключение телеканалов после начала полномасштабной военной агрессии Москвы. Rus.Postimees узнал, что слова путинского чиновника - пропагандистская ложь. При этом в Таллинне рекламируют услуги подключения к российской телепропаганде за что в Эстонии грозит до пяти лет тюрьмы.

Россия должна быть готова к военному конфликту с НАТО в Европе "в ближайшие десятилетия". С таким заявлением выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, которое прошло в начале недели. В заседании участвовал и диктатор Путин.

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