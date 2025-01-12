На этой неделе весь мир был восхищен черным котом из фильма "Поток" и его создателями из Латвии. Мы все радовались их успеху. Однако для многих этот успех казался не столько логичным итогом долгосрочного, тщательно спланированного и хорошо финансируемого кинематографа, сколько приятной неожиданностью - ведь таких результатов удалось достичь с одними из самых скромных финансовых ресурсов в Европе, сообщает программа Nekā personīga.
Введение "налога на Netflix" затянулось. Министерство чувствовало давление со стороны бизнеса
Чтобы в киноиндустрии было немного больше денег, два года назад в Латвии появилась идея ввести так называемый "налог на Netflix". Это обязывало бы международных производителей и дистрибьюторов фильмов и сериалов, таких как Netflix, а также местных игроков, например, GO3, TET и других, ежегодно отдавать Латвии часть заработанных в стране средств или финансировать создание нового кино. Однако за эти годы эта идея так и не вышла за пределы Министерства культуры.
Чтобы черный кот, прославивший Латвию, не остался единичным явлением и чтобы подобных достижений не пришлось ждать еще 30-40 лет, латвийскому кинематографу нужны не только талантливые люди, но и деньги.
Способы их привлечения могут быть разными, включая так называемый "налог на Netflix", который уже используется во многих других странах. В Латвии этот налог до сих пор не введен.
Впервые дискуссии о налогообложении услуг Netflix начались восемь лет назад в США - сначала в штате Калифорния, а затем и в других регионах. Тогда стриминговая платформа заявила, что подобные действия со стороны штатов вынудят их обратиться в суд.
Шесть лет назад о схожем налоге для таких платформ, как Netflix, Spotify и других, заговорили в Канаде. Там хотели взимать деньги для финансирования канадского кинематографа. В то время в Канаде на поддержку медиа, кино и музыки выделялось 770 миллионов долларов, но этих средств было недостаточно.
Низкие налоги, которые платит Netflix, вызывали недовольство и у политиков Великобритании, которая уже покинула ЕС.
Найджел Фараж, депутат парламента Великобритании (2022 год):
"Netflix в прошлом году заработал 1,3 миллиарда фунтов. Доходы в Великобритании составили 260 миллионов фунтов. Угадайте, сколько они заплатили налогов? 5 миллионов фунтов".
Когда мир столкнулся с коронавирусом, привычки просмотра кино радикально изменились. Кинотеатры были закрыты, и люди наслаждались фильмами дома на диванах. Пандемия закончилась, но привычки остались.
Сейчас все большее значение приобретают Netflix, Amazon, Apple, HBO, Hulu, Disney и другие. Эти компании зарабатывают миллиарды на подписках по всему миру, но вкладываются в местный контент только тогда, когда это выгодно.
Чтобы укрепить европейское кино, уже в 2019 году в Брюсселе была изменена директива, которая позволила каждой стране-члену ЕС обязать электронные медиа, показывающие фильмы и сериалы, финансово участвовать в создании европейских аудиовизуальных работ.
Резкий рост популярности стриминговых сервисов побудил многие европейские страны воспользоваться этой директивой. Каждая из них выбирает свою модель обложения налогом Netflix и других платформ.
В Португалии это 1% от оборота, в Хорватии - 2%, в Румынии - 3-4%, в Испании - 5%. Самые высокие сборы в Италии (17-20%) и во Франции (до 25% от оборота).
Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) вспоминает, как в апреле 2023 года встретился в театре с руководителем Национального киноцентра Дитой Риетумой. Она призвала внедрить подобный механизм и в Латвии. Быстрая поддержка была получена от министра культуры Науриса Пунтулиса. Летом 2023 года под руководством председателя NEPLP была создана рабочая группа, в которую вошли эксперты и представители местных стриминговых сервисов.
Ивар Аболиньш, председатель NEPLP:
"В этих самых кабинетах мы летом 2023 года действительно очень серьезно работали. Иногда рабочие группы формальны, но это была настоящая большая рабочая группа, в которую был вложен огромный труд. Мы достигли компромиссного варианта как в тексте закона, так и в пояснительной записке, который не устраивал никого до конца, но в итоге удовлетворил всех. Это был лучший возможный результат".
Новый налог предусматривал три варианта действий. Стриминговые сервисы освобождаются от уплаты налога, если финансируют создание фильмов и сериалов в Латвии, как это уже делают GO3, TET и LMT.
Или же покупают лицензии на показ местных фильмов, как это широко практикуется Netflix в Европе.
Если стриминговые платформы не выполняют ни одно из этих условий, они обязаны перечислять 3,5% своих доходов на латвийском рынке в бюджет Национального киноцентра.
Известно, что изначально планировалось не затягивать согласование изменений в правительстве, а сразу передать их на голосование в Сейм. Но на каком-то этапе эта инициатива затерялась.
Министр Наурис Пунтулис изначально был очень оптимистично настроен по поводу этой идеи. Однако позже он утратил оптимизм, почувствовав прямое давление со стороны крупных стриминговых платформ. По его словам, такая маленькая страна, как Латвия, не может в одиночку бороться с многомиллиардными корпорациями.
Пунтулис консультировался с министром иностранных дел и пришел к выводу, что что-либо предпринять можно будет только тогда, когда вся Европа договорится о единых правилах игры.
Наурис Пунтулис, бывший министр культуры (Национальное объединение):
- Вы почувствовали давление со стороны лобби, когда начали обсуждать этот вопрос?
Н. П.: Да, я почувствовал намеки на давление со стороны лобби. Очень ясные намеки.
- Это были латвийские стриминговые сервисы или международные?
Н. П.: Это были международные. Из опыта других стран я понял, что это не так просто решить.
- Вы почувствовали, что будут проблемы, или это был прямой сигнал от Netflix и других, что возможны сложности?
Н. П.: Именно так. Я почувствовал намеки, что это может быть не так просто, как мы себе представляем.
В октябре 2023 года, когда только вступила в должность Агнесе Логина, предложение, подготовленное NEPLP, поступило в Министерство культуры. Логина также упоминает о давлении, но не комментирует это подробно.
В министерстве за идею возможного нового налога отвечали советник Пунтулиса Патрик Грива, а затем заместитель государственного секретаря Улдис Зариньш.
Зариньш утверждает, что идея была качественно и хорошо подготовлена. Были взвешены все аргументы и проведены расчеты. Также были устранены юридические возражения, о чем свидетельствовали письма с критикой от Netflix и Американской ассоциации кино. Идея была готова к дальнейшему продвижению, но после ухода Зариньша из министерства процесс застопорился.
Улдис Зариньш, бывший заместитель государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культурной политики:
"На тот момент, когда я покинул Министерство культуры, мы уже провели раунд переговоров с крупными латвийскими поставщиками услуг. Они сказали, что предложение приемлемое, мы можем с этим жить, можно продвигать законопроект дальше".
Программа NP.: Это был какой этап?
У. З.: Это было летом прошлого года.
На пост Зариньша только что заступила его преемница Байба Мурниеце, которая заявила, что это главный приоритет министерства. Сейчас установлен более длительный переходный период.
С 2026 по 2029 год стриминговые платформы, которые не вкладывают деньги в производство латвийских фильмов и сериалов, смогут либо платить Национальному киноцентру 3,5% от прибыли, либо 300 тысяч евро.
С 2029 года выбор больше предоставляться не будет - 3,5% станут обязательными.
Мурниеце отвергает обвинения в том, что министерство начало действовать более активно только под давлением общества и других политиков после успеха фильма "Поток" на международных фестивалях.
Байба Мурниеце, заместитель государственного секретаря Министерства культуры:
"Это также приоритет нынешнего правительства и министра. Этот вопрос находится в самом верху списка приоритетов. Поэтому мы займемся этим в ближайшие недели. Мы получаем напоминания и активно работаем. Совсем недавно от NEPLP поступили уточнения. Мы находимся в очень тесном контакте и сотрудничестве с ними. Сейчас проводим последние уточнения, чтобы подать этот документ на портал нормативных актов на этой или следующей неделе".
Гинтс Грубе, режиссер и кинопродюсер, основатель студии Mistrus Media:
"На мой взгляд, если политики называют это своим приоритетом, то это должно находиться в их повестке дня и продвигаться соответствующим образом. Однако, учитывая, что весной этого года исполнится уже два года с момента объявления этого вопроса приоритетным, приходится признать, что на самом деле он таковым не был. Причины могут быть в медлительности политического процесса или в каких-то системных институциональных проблемах, которые до конца не ясны. А может быть, политики просто блефуют, называя это приоритетом. Хотя на самом деле существуют какие-то лобби, которые пытаются замедлить этот процесс.
Мы начали этот процесс еще два года назад, когда министром был Наурис Пунтулис, который активно поддерживал эту инициативу. Следующие министры - Агнесе Логина и Агнесе Лаце - подтвердили это как свой приоритет. И вот спустя два года мы видим, что этот приоритет остается в подвешенном состоянии и не приносит результатов".
Андрис Шуваев из партии "Прогрессивные" на этой неделе даже назвал так называемый "налог на Netflix" инициативой его партии, которую она предложила для рассмотрения другим партнерам по коалиции.
Продюсер Гинтс Грубе подсчитал, что неспособность оперативно принять поправки к закону в Сейме, о чем уже было соглашение с политиками, а также намерение долго согласовывать их в правительстве означает, что первые фильмы или сериалы, созданные на деньги, внесенные стриминговыми сервисами, появятся на экранах только через 4-5 лет.
Улдис Зариньш, бывший заместитель государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культурной политики:
"Сейчас ситуация такова, что Латвия не поднимает те деньги, которые лежат буквально под ногами и которые можно было бы взять. Нам нужно активно действовать, чтобы собрать эти средства и использовать их в наших интересах.
Немного жаль, что это заняло больше времени, чем хотелось бы. Мы опоздали на полгода-год. Если бы мы успели завершить это раньше, то деньги уже поступили бы в кассу в этом году. Но как есть, так есть".
Ивар Аболиньш, председатель NEPLP:
"Я убежден, что это можно было принять осенью 2023 года, и тогда закон вступил бы в силу с 1 января 2024 года".
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