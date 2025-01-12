Введение "налога на Netflix" затянулось. Министерство чувствовало давление со стороны бизнеса

Зариньш утверждает, что идея была качественно и хорошо подготовлена. Были взвешены все аргументы и проведены расчеты. Также были устранены юридические возражения, о чем свидетельствовали письма с критикой от Netflix и Американской ассоциации кино. Идея была готова к дальнейшему продвижению, но после ухода Зариньша из министерства процесс застопорился.

Улдис Зариньш, бывший заместитель государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культурной политики:

"На тот момент, когда я покинул Министерство культуры, мы уже провели раунд переговоров с крупными латвийскими поставщиками услуг. Они сказали, что предложение приемлемое, мы можем с этим жить, можно продвигать законопроект дальше".

Программа NP.: Это был какой этап?

У. З.: Это было летом прошлого года.

На пост Зариньша только что заступила его преемница Байба Мурниеце, которая заявила, что это главный приоритет министерства. Сейчас установлен более длительный переходный период.

С 2026 по 2029 год стриминговые платформы, которые не вкладывают деньги в производство латвийских фильмов и сериалов, смогут либо платить Национальному киноцентру 3,5% от прибыли, либо 300 тысяч евро.

С 2029 года выбор больше предоставляться не будет - 3,5% станут обязательными.

Мурниеце отвергает обвинения в том, что министерство начало действовать более активно только под давлением общества и других политиков после успеха фильма "Поток" на международных фестивалях.

Байба Мурниеце, заместитель государственного секретаря Министерства культуры: