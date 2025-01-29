Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует в следующем зимнем сезоне сдать в аренду до пяти самолетов с экипажем уругвайской авиакомпании SUA Líneas Aéreas (SUA), сообщили представители airBaltic агентству LETA.
airBaltic планирует сдать в аренду несколько самолетов уругвайской авиакомпании
Представители компании сообщили, что airBaltic и указанная латиноамериканская авиакомпания заключили стратегическое соглашение.
В рамках договора airBaltic планирует передать SUA в аренду до пяти самолетов Airbus A220-300 с экипажем. Ожидается, что сотрудничество начнется в октябре 2025 года и будет действовать в зимний сезон, позволяя эффективно использовать самолеты airBaltic, которые в это время года не полностью загружены.
При этом данное сотрудничество не повлияет на существующую маршрутную сеть airBaltic, подчеркивают представители авиакомпании.
Кроме того, airBaltic планирует поддерживать SUA путем обмена знаниями и опытом в таких сферах, как организация операционной деятельности, обучение пилотов, информационные технологии и автоматизация, а также инициативы авиакомпании в области устойчивого развития.
Президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что сотрудничество с SUA дает возможность поделиться знаниями и опытом использования Airbus A220-300 в новом регионе.
"Это взаимовыгодный шаг, который позволяет airBaltic эффективно использовать свои ресурсы в зимний сезон, одновременно укрепляя наши позиции и репутацию в глобальной авиационной отрасли", — подчеркнул Гаусс.
В свою очередь, генеральный директор SUA Антонио Рама отметил, что благодаря этому сотрудничеству авиакомпания сможет перенять опыт airBaltic в таких ключевых сферах, как управление флотом, операционная эффективность и подготовка персонала.
SUA планирует начать деятельность к четвертому кварталу 2025 года, обеспечивая авиасообщение между крупными городами Уругвая, Аргентины, Бразилии и Чили. Базироваться авиакомпания будет в Уругвае.
Ранее сообщалось, что в 2024 году airBaltic перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее, и выполнила 47 000 рейсов (на 7% больше, чем в 2023 году).
Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.
Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.
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