airBaltic планирует сдать в аренду несколько самолетов уругвайской авиакомпании

SUA планирует начать деятельность к четвертому кварталу 2025 года, обеспечивая авиасообщение между крупными городами Уругвая, Аргентины, Бразилии и Чили. Базироваться авиакомпания будет в Уругвае.

Ранее сообщалось, что в 2024 году airBaltic перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее, и выполнила 47 000 рейсов (на 7% больше, чем в 2023 году).

Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.

Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!