В четверг, 13 февраля, в Латвии и мире произошло много важных событий. Президент США Дональд Трамп раскрыл место, где он планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, в Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей, а VDD, по неофициальным данным, задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко. Подробно об этих и других новостях вы узнаете в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 13 февраля ⟩ Трамп готовит встречу с Путиным, задержание Гапоненко и новшества в налоговых декларациях
Новости Латвии:
Министерство благосостояния планирует ввести базовую пенсию - регулярную ежемесячную выплату в дополнение к начисленной пенсии по старости. Такое решение необходимо в связи с колебаниями численности трудоспособного населения, которые приведут к снижению взносов социального страхования, что напрямую отразится на пенсиях по старости, пишет Diena.
Конституционный суд (ST) признал соответствующей Конституции норму закона, требующую в оплачиваемой предвыборной агитации пользоваться государственным языком, сообщили агентству LETA в суде.
После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоялся в среду, 12 февраля, президент Латвии Эдгар Ринкевич в четверг, 13 февраля, на платформе X подчеркнул важность поддержки Украины и необходимость сдерживать Россию от агрессии.
По неофициальной информации Латвийского телевидения, прокремлевский активист Александр Гапоненко был задержан в четверг, 13 февраля, сотрудниками Службы государственной безопасности (VDD).
На пограничном пункте аэропорта "Рига" задержан гражданин Латвии, объявленный полицией в розыск, сообщает Государственная пограничная охрана.
За рубежом:
В четверг в Мюнхене автомобиль Mini Cooper врезался в толпу людей, сообщают немецкие СМИ. Несколько человек пострадали, отмечает DW.
Аналитики издания Bloomberg назвали три возможных сценария завершения войны России в Украине, пишет "Медуза".
Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения мира в Украине в Саудовской Аравии, пишет AFP.
С участником группы Carnival Youth, музыкантом Эдгаром Кауперсом и его женой Евой Каупере произошла неприятная ситуация. Их поездка в Эквадор обернулась настоящим кошмаром, когда на них напала вооруженная банда.
В Литве водитель роскошного Porsche Panamera проигнорировал правила дорожного движения и ощутил на себе силу кармы.
Интересное чтиво:
На работу и учебу в Ригу приезжает все больше людей из мусульманских стран. Вместе с этим растет число заведений, где можно купить восточные продукты - от халяльного мяса до кебабов и ароматного узбекского плова. TVNET+ посетил несколько таких мест, чтобы разобраться, в чем феномен бума восточной кухни в столице и смогут ли такие заведения потеснить рестораны с более привычной кухней.
Актер театра и кино Володимир Гориславец родился в Украине, но до 24 февраля 2022 года жил и работал в Москве, где десять лет активно снимался в кино- и телепроектах. Война привела его в Ригу, в Рижский русский театр им. М. Чехова. Здесь он не просто продолжил заниматься любимым делом, но и удостоился награды "Ночи лицедеев" (2024) за роль второго плана в спектакле "Визит старой дамы".
В конце января общество шокировал случай, когда трехлетний мальчик посреди ночи был найден на улице в Вецмилгрависе. В одной пижаме, в носках на ногах. Как известно, все закончилось хорошо, но могло - совсем иначе.
Весна не за горами, что для части жителей Латвии означает период, когда можно подать годовую декларацию о доходах. И в этом году портал Apollo.lv связался со Службой госдоходов (VID) и узнал, что жителям стоит принять во внимание, подавая годовую декларацию. В этом году есть одна новинка.
Испанский философ Джордж Сантаяна предупреждал: те, кто не выучили уроки прошлого, обречены на его повторение. Поскольку президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что ликвидирует внешнеторговый дефицит с помощью пошлин на импорт, возникает вопрос, неужели его ничему не научила провальная попытка сделать то же самое во время первого срока. Если бы он выучил урок, он бы понял элементарную экономическую реальность: пошлины сами по себе не приводят к сокращению торгового дефицита, особенно если одновременно масштабно снижаются налоги, увеличивая дефицит бюджета.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!