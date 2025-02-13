Главное за 13 февраля Трамп готовит встречу с Путиным, задержание Гапоненко и новшества в налоговых декларациях

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Аналитики издания Bloomberg назвали три возможных сценария завершения войны России в Украине, пишет "Медуза".

Читайте также За рубежом Аналитики Bloomberg обозначили три сценария возможного завершения войны

Президент США Дональд Трамп в среду сообщил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения мира в Украине в Саудовской Аравии, пишет AFP.

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С участником группы Carnival Youth, музыкантом Эдгаром Кауперсом и его женой Евой Каупере произошла неприятная ситуация. Их поездка в Эквадор обернулась настоящим кошмаром, когда на них напала вооруженная банда.

Читайте также События На сына Кауперса и его жену напала вооруженная банда

В Литве водитель роскошного Porsche Panamera проигнорировал правила дорожного движения и ощутил на себе силу кармы.

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На работу и учебу в Ригу приезжает все больше людей из мусульманских стран. Вместе с этим растет число заведений, где можно купить восточные продукты - от халяльного мяса до кебабов и ароматного узбекского плова. TVNET+ посетил несколько таких мест, чтобы разобраться, в чем феномен бума восточной кухни в столице и смогут ли такие заведения потеснить рестораны с более привычной кухней.