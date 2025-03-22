Главное за 22 марта Премия для премьера, поездки за дешевыми лекарствами и суд на стороне медработника

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В Великобритании у себя дома на 87 году жизни умер Олег Гордиевский, которого называют одним из самых известных шпионов XX века. Причины смерти не сообщаются.

Читайте также За рубежом Умер знаменитый перебежчик Олег Гордиевский. Он работал на КГБ и на британскую разведку

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук 9 марта сообщила своим друзьям, что приглашена на вечеринку в одну из дубайских гостиниц. С того момента восемь дней вестей от нее не было, а теперь молодая женщина найдена выброшенной на обочину с ужасными травмами. 11 марта она должна была приехать в аэропорт, чтобы полететь в Таиланд, однако на рейс она не пришла и на следующий день была объявлена в розыск.

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что власти Украины согласились провести выборы президента. В Киеве пока не отреагировали на эти слова.

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Все больше литовцев отправляются в соседнюю Польшу, чтобы купить лекарства. Об этом телеканалу TV3 сообщили польские фармацевты и сами литовцы. По их словам, они едут не от хорошей жизни - некоторые лекарства в Польше стоят в два раза дешевле, а некоторые даже в пять раз.

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Сборная Латвии по футболу начала отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года с победы, обыграв на выезде команду Андорры.

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