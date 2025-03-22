Уходящий выходной день был насыщен важными событиями - Эвике Силине будет вручена премия имени Генри Киссинджера, суд признал противозаконным распоряжение PSKUS о ротации сотрудницы после выражения критики, а RUS TVNET разобрался как начать торговать и зарабатывать на Etsy. Об этих и других новостях субботы, 22 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 22 марта ⟩ Премия для премьера, поездки за дешевыми лекарствами и суд на стороне медработника
Новости Латвии:
Премьер-министру Латвии Эвике Силине в пятницу, 28 марта, в Берлине будет вручена премия имени Генри Киссинджера, сообщает Государственная канцелярия.
Рижский окружной суд признал противозаконным распоряжение Рижской клинической университетской больницы им П. Страдиня (PSKUS) о ротации сотрудницы после выражения критики, сообщает агентство LETA.
Когда вы хотите и должны зарабатывать больше, когда искусственный интеллект на рабочем месте дышит вам в затылок или когда отсутствуют все струны, Etsy - это возможность заработать. Это интернет-платформа с упором на рукоделие и домашнее производство, где каждый, кто вяжет, шьет, ткет, прядет, пилит, может открыть свой магазин... Что важно знать, открывая собственный магазин в Интернете? Вот несколько историй и ценных советов от тех, кто добился успеха в поиске своей ниши, и от тех, кто столкнулся с трудностями.
При выборе места жительства 42% жителей Латвии считают главным критерием безопасный район, согласно данным проведенного опроса.
60% жителей Латвии беспокоит возможность заболеть раком, показывают данные опроса.
За рубежом:
Страны на восточном фланге НАТО готовятся к возможному нападению со стороны России.
В Великобритании у себя дома на 87 году жизни умер Олег Гордиевский, которого называют одним из самых известных шпионов XX века. Причины смерти не сообщаются.
20-летняя украинская модель Мария Ковальчук 9 марта сообщила своим друзьям, что приглашена на вечеринку в одну из дубайских гостиниц. С того момента восемь дней вестей от нее не было, а теперь молодая женщина найдена выброшенной на обочину с ужасными травмами. 11 марта она должна была приехать в аэропорт, чтобы полететь в Таиланд, однако на рейс она не пришла и на следующий день была объявлена в розыск.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что власти Украины согласились провести выборы президента. В Киеве пока не отреагировали на эти слова.
Все больше литовцев отправляются в соседнюю Польшу, чтобы купить лекарства. Об этом телеканалу TV3 сообщили польские фармацевты и сами литовцы. По их словам, они едут не от хорошей жизни - некоторые лекарства в Польше стоят в два раза дешевле, а некоторые даже в пять раз.
Интересное чтиво:
Сборная Латвии по футболу начала отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года с победы, обыграв на выезде команду Андорры.
Перед тем как отправиться в отпуск и отключиться от повседневных забот, стоит привести дом в порядок. Один из важных моментов - проверить холодильник и морозильник, чтобы избежать порчи продуктов, пишет Rus.Postimees.
Если относиться к визитам членов королевской семьи как к посланиям, то поездка принца Уэльского в Эстонию, где он сфотографировался в танке недалеко от российской границы, вероятно, была одним из самых прямых.
19 марта день рождения отметил любимец публики, один из самых ярких и любимых актеров 90-х - Брюс Уиллис. Ему исполнилось 70 лет. В 2022 году стало известно, что актер приостановил свою карьеру из-за болезни. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
В возрасте 85 лет скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, сообщает "Медуза" со ссылкой на телеведущего Андрея Малахова.
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