Смотри, что в 1930 году находилось в желудке у страуса

На необычной фотографии, которую в 1930 году снял член Лондонского Зоологического общества, фотографа Фредерик Уильям Бонд, видно, что было найдено в желудке у страуса после его смерти.

Как пишет The Public Domain Review, хотя и известно, что страусы любят лакомиться разными листьями, семечками, цветами, иногда змеями или ящерицами, у этого страуса, похоже, был иной вкус.

FOTO: Public Domain

На фото Бонда видно, что из страуса вытащили два носовых платка, перчатку с пуговицами, монеты, скрепки, иглы и многие другие нехарактерные для питания предметы. Возможно все это и стало причиной смерти.

Часть предметов, возможно, потеряли посетители зоопарка.