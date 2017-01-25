Ученые назвали регионы, которым не угрожает глобальное потепление

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Как считают многие ученые, в мире на данный момент происходит масштабное перестроение климата, называемое глобальным потеплением. Изменения температур и рост уровня океана может сделать некоторые районы планеты непригодными для жизни. Однако так будет не везде, и некоторые страны от потепления климата выиграют.

Как считают ученые, наиболее сильно от глобального потепления пострадают субтропические и тропические регионы планеты, где станет крайне влажно и жарко. Поэтому в будущем жить там человеку станет весьма затруднительно. В частности, высокий рост температуры может иметь место в Саудовской Аравии, где условия для жизни будут становиться все менее пригодными.

Напротив же, такие регионы, как Северо-Восточная Азия, север Европы, а также южная часть Латинской Америки от потепления климата выиграют. Ученые считают, что в данных регионах станет в среднем на 15 солнечных дней больше. К таким регионам была причислена и Океания, однако непонятно, как это сочетается с процессами подъема уровня океана, который способен затопить большие низменные районы в этом и прочих регионах, названных благоприятными.

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