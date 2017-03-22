Медики: Уличная пыль разрушает легкие

С приходом весны на улицах поднимается пыль, состоящая из частиц различной величины. Как заявили финские врачи, она может вызвать как легкое раздражение в глазах и носоглотке, так и разрушение легких вплоть до летального исхода.

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В составе уличной пыли есть так называемые органические природные составляющие и частицы, оставляемые разными частями машин. Все это попадает в организм людей, живущих в городе.

По словам главного врача Ведомства здоровья и благополучия Финляндии Раймо Салонена, частицы пыли попадают в самые отдаленные части легких, вызывая инфекционные воспаления и разрушения ткани. Они могут негативно сказаться на развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Эксперты-аллергологи советует избегать пыльных участков и проветривать квартиру по утрам, когда частицы пыли еще не успели подняться в воздух.

Тем, у кого есть хронические заболевания дыхательных органов и сердца, надо планировать день с учетом прогноза загрязненности воздуха.

Один из вариантов возможной защиты от уличной пыли – защитная маска. Однако она не подходит именно для тех, у кого уже и так повышенный риск легочных и сердечных заболеваний. Использование маски также не рекомендуется людям старше 65 лет, передает Yle.

Ранее сообщалось, что бытовая пыль может быть причиной астмы, аллергии и даже рака.

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