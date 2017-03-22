Медики: Уличная пыль разрушает легкие

 

Фото: AP/LETA

С приходом весны на улицах поднимается пыль, состоящая из частиц различной величины. Как заявили финские врачи, она может вызвать как легкое раздражение в глазах и носоглотке, так и разрушение легких вплоть до летального исхода.

Еще по этой теме

В составе уличной пыли есть так называемые органические природные составляющие и частицы, оставляемые разными частями машин. Все это попадает в организм людей, живущих в городе.

По словам главного врача Ведомства здоровья и благополучия Финляндии Раймо Салонена, частицы пыли попадают в самые отдаленные части легких, вызывая инфекционные воспаления и разрушения ткани. Они могут негативно сказаться на развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Реклама

Эксперты-аллергологи советует избегать пыльных участков и проветривать квартиру по утрам, когда частицы пыли еще не успели подняться в воздух.

Тем, у кого есть хронические заболевания дыхательных органов и сердца, надо планировать день с учетом прогноза загрязненности воздуха.

Один из вариантов возможной защиты от уличной пыли – защитная маска. Однако она не подходит именно для тех, у кого уже и так повышенный риск легочных и сердечных заболеваний. Использование маски также не рекомендуется людям старше 65 лет, передает Yle.

Ранее сообщалось, что бытовая пыль может быть причиной астмы, аллергии и даже рака.

Еще по этой теме
Офисы оказались «загрязнены» кожей людей

Офисы оказались «загрязнены» кожей людей

Климатологи: загрязнение среды сделало небо светлее

Климатологи: загрязнение среды сделало небо светлее


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Salaspils, 99500 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 47000 EUR

reklama.vesti.lv

Курьез: возможность покормить ламу не обрадовала ребенка Wo&Men

Курьез: возможность покормить ламу не обрадовала ребенка

СБУ: запрет на въезд Самойловой на Украину подготовлен Showbiz

СБУ: запрет на въезд Самойловой на Украину подготовлен

Трамп описал Путина двумя словами Новости

Трамп описал Путина двумя словами

Откровенный архив: Рената Литвинова снималась ню, будучи моделью Wo&Men

Откровенный архив: Рената Литвинова снималась ню, будучи моделью

Юрмала продолжает удивлять: пописать стоит дороже, чем кофе Новости

Юрмала продолжает удивлять: пописать стоит дороже, чем кофе

Наука

Здоровое тело

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INSTRUCTORS
INSTRUCTORS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 