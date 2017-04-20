В четверг, 20 апреля, на аэродроме в Цесисе был совершен пробный запуск ракеты в космос.

В рамках проекта «Первые 100 км Латвии в космосе» в 2018 году в космос отправится первая созданная в Латвии ракета, которой будет по силам преодолеть высоту в 100 километров и подтвердить таким образом потенциал Латвии в будущем присоединиться к космическим державам.

Во время пробного запуска ракеты были проверены показатели данных телеметрии строящейся ракеты, системы измерения высоты, системы отстрела парашюта, а также показателей онлайн-видео.





















Aizvērt На летном поле Цесиса испытали ракету Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Реклама

Еще по этой теме