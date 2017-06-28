На базе Хмеймим в Сирии замечен новейший российский «Терминатор-2»

В Сирии, во время посещения президентом страны Башаром Асадом российской авиабазы Хмеймим была замечена новейшая боевая машина поддержки танков БМПТ-72, известная как «Терминатор 2».

Ранее о переброске этого вида техники в Сирию официально ничего не сообщалось. Какие задачи будет выполнять БМПТ-72, не уточняется. На фотографии боевой машины обратили внимание пользователи соцсетей.

Отмечается, что БМПТ-72 выполнена на базе шасси танка Т-72. На боевой машине установлены две спаренные 30-мм автоматические пушки, один танковый пулемет калибра 7,62 мм. На боковых сторонах башни «Терминатора-2» находятся два бронированных кожуха, а внутни них установлены транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми ракетами 9М120-1 или 9М120-1Ф/4, способными поражать бронированные цели на дальности до 6 километров.