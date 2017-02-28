Часть риска предприниматель может отдать государству

С помощью каких инструментов Финансовое учреждение развития Altum помогает латвийским предпринимателям укреплять и развивать свой бизнес, рассказывают в интервью руководитель отдела кредитных гарантий Altum Марис Васильевс и эксперт в области корпоративных сделок Эмилс Райкс. На этот раз мы конкретнее поговорим о кредитных гарантиях.

Для каких целей предприятиям обычно необходимы кредитные гарантии?

Марис Васильевс: Это может быть любая банковская услуга, для оказания которой банк может попросить обеспечение – долгосрочные кредиты, кредиты на поплнение оборотных средств, кредитные линии, овердрафты, факторинг, финансовые лизинги, банковские гарантийные продукты, в том числе, кредитные письма, и т.д.

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Предприятие получает вполне рациональную пользу. Во-первых, компания может взять кредит, что без гарантии сделать было бы невозможно. Во-вторых, можно получить кредит в необходимом размере. Когда компания стремительно развивается, не всегда рационально инвестировать свободные средства, нужно думать и о дополнительных оборотных средствах. В-третьих, при получении такой гарантии риск банков существенно снижается, поэтому предприятие может получить кредит на более выгодных условиях. Риск ниже – и цена ниже.

Эмилс Райкс: Только что мы ввели в обращение новый инструмент поддержки – гарантии InnovFin, воспользовавшись преимуществами финансирования так называемого плана Юнкера. Это позволит нам выдавать гарантии инновационным предприятиям на еще более выгодных условиях.

Однако далеко не все предприятия знают о финансовых инструментах государственной поддержки. Поэтому наша команда активно встречается с предпринимателями, мы тесно сотрудничаем с банками и другими партнерами, например, Латвийской торгово-промышленной палатой, Латвийским центром сельских консультаций и образования, а также с Латвийским агентством инвестиций и развития.

В каких случаях банки просят кредитную гарантию? В чем заключается этот момент, почему банку не хватает уверенности?

М.В. Принимая решение о выдаче кредита, банки оценивают жизнеспособность бизнеса, вместе с этим очень важно и обеспечение. Поэтому

кредитные гарантии нацелены на ту ситуацию, когда у предприятий нет достаточного обеспечения,

потому что не всегда предприниматели имеют возможность заложить активы в размере, достаточном для получения кредита. Особенно это характерно для новых предприятий или для компаний, которые стремительно развиваются.

Э.Р. Предприятие может быть финансово сильным и иметь хороший денежный поток, но база активов может быть недостаточной. Характерный пример – предприятия оптовой торговли, которые работают в арендованных помещениях; их рентабельность обычно сравнительно низка, и такие предприятия не могут себе позволить приобрести долгосрочные активы. У таких компаний может возникнуть потребность в кредитной линии, например, для приобретения запасов. Ценность запасов как обеспечения финансирования значительно ниже, чем, например, недвижимости. Поэтому для того, чтобы обеспечить банку необходимое ощущение комфорта, нужно привлечь гарантию.

М.В. Производители тоже покупают дорогое и специфическое оборудование, но его ценность после встраивания в завод стремительно падает. Инвестиции требуют большого количества средств, банки на такое обеспечение могут поглядывать с предосторожностями. Мы выдаем гарантии в размере до 80% от суммы кредита, поэтому часть риска берут на себя и банки.

Можно ли комбинировать кредитные гарантии с другими продуктами Altum?

М.В. Да, разумеется. В большинстве случаев проекты можно разделить на несколько позиций, например, компания строит завод и покупает оборудование. Для строительства можно использовать банковское финансирование и параллельный или мезонинный кредит Altum, в свою очередь, для покупки оборудования – банковский кредит с нашей кредитной гарантией.

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Э.Р. Так же можно действовать в ситуации, когда компании нужно построить завод, но при этом нужны и оборотные средства. Для строительства используется банковское финансирование с параллельный кредит Altum, а для пополнения оборотных средств – банковская кредитная линия в сочетании с нашей гарантией.

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Есть и другие источники публичного финансирования, например, проекты Службы поддержки села, которые тоже можно комбинировать с продуктами Altum. Однако в такой ситуации нужно учитывать и условия конкретного публичного финансирования, которые в отдельных случаях могут не разрешить воспользоваться несколькими инструментами государственной поддержки.

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На каких предприятиях и отраслях фокусируется Altum, выдавая кредитные гарантии?

Э.Р. Altum не фокусируется на каком-то конкретном сегменте предприятий, и у всех компаний, которым мы выдавали гарантии, был один общий признак – недостаточное обеспечение для получения кредита в коммерческом банке.

М.В. Кредитными гарантиями пользуются как крупные и давно действующие компании, так и совершенно новые и маленькие компании. В разрезе отраслей в нашем портфеле больше всего производственных предприятий – компаний, занимающихся производством продуктов питания, деревообработкой, металлообработкой и др.

Также мы активно поддерживаем строителей, чтобы им не нужно было замораживать средства в банках,

например, в виде обеспечения, потому что строителям очень часто нужны гарантии выполнения работ, аванса, конкурса и т.д. Кроме того, мы выдаем гарантии поставщикам услуг и продавцам.

Ситуация с аграриями несколько иная. Для них обеспечением кредита служит земля, леса и техника, достаточно ликвидная на вторичном рынке; все это является достаточным обеспечением для получения финансирования в коммерческих банках. Но, например, при наличии низких цен на молоко и затруднениях в бизнесе хлев тоже не будет представлять собой такую ценность.

Э.Р. Традиционно аграрии используют наши гарантии в проектах Службы поддержки села, строя зерносушилки, фермы и помещения для содержания скота. До тех пор, пока не получено софинансирование СПС, для банка обеспечение может быть недостаточным, и в этот момент хорошо срабатывает наша гарантия.

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Насколько велик гарантийный портфель Altum? Хватит ли всем желающим?

М.В. Финансовых ресурсов достаточно, нам бы даже хотелось видеть со стороны предпринимателей больше активности в использовании и кредитов, и гарантий.

Э.Р. Общий размер доступного для гарантий финансирования составляет более 150 миллионов евро.

Планируете ли вы в будущем расширять поддержку посредством кредитных гарантий?

М.В. Мы регулярно следим за тем, как обстоят дела в конкретных отраслях, чтобы приспособить наши продукты к потребностям предпринимателей. На данный момент новинкой является увеличение гарантийной суммы до 3 миллионов евро вместо предыдущих 1,5 миллионов, которых крупным предприятиям было мало.

Чтобы охватить больше малых предприятий, мы готовим гарантии портфеля. Это значит, что мы сможем сделки, отвечающие определенным критериям (отрасль, размер, величина предприятия, стадия развития и т.д.), гарантировать автоматически с определенными параметрами. Также

мы работаем над тем, чтобы сделать процесс выдачи гарантий еще более удобным для банка и клиентов.

На данный момент мы сократили время оценки гарантий с десяти до пяти рабочих дней, все оформляется в электронном виде. В рамках гарантий портфеля мы сможем сократить это время с пяти дней практически до нуля.

Какие отрасли, возможно, не осознают возможности продуктов Altum?

М.В. Одной из таких отраслей является торговля, которая была недавно утверждена в списке отраслей, которым оказывается поддержка. Это область, где кредитные линии жизненно необходимы для приобретения запасов, и гарантии Altum могли бы быть действительно полезны.

Как обстоят дела с малыми предприятиями, насколько большим препятствием на пути их развития является нехватка обеспечения?

М.В. Действительно, для малых предприятий обеспечение зачастую представляет собой проблему.

Мы выдаем гарантии в том случае, если компания еще не проработала год

и еще не был представлен первый годовой отчет. У нас есть и другие инструменты, например, совсем новым компаниям мы предлагаем Стартовую программу, в рамках которой финансируем, консультируем, помогаем создать бизнес-план и т.д. Когда предприятие начинает развиваться и укрепляет свои позиции, оно может перефинансировать свои обязательства в банке и комбинировать их с продуктами Altum, например, с гарантиями.

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Кто производит оценку предприятия для того, чтобы выделить гарантийную сумму и определить премиальные ставки?

М.В. Мы делаем это сами, у нас опытная команда, каждый проект мы оцениваем индивидуально, определяем рейтинг предприятия, от которого будет зависить премиальная ставка и в незначительной мере – размер обеспечения. Разумеется, для сделок с более высокой степенью риска ставка будет выше.

У новых компаний риск выше всего, но у нас есть правило, что для таких предприятий гарантийная премиальная ставка не может превышать 0,75%, хотя в других случаях она может достигать 1,9%. В свою очередь, здоровая, работающая компания без финансовых проблем может рассчитывать на ставку в размере 0,5-0,7%. Для тех предприятий, которые работают очень успешно, ставки могут достигать даже 0,2-0,3%. Если у компании возникают кратковременные финансовые проблемы, но банк ее финансирует, то ставки могут быть выше.

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Часто фигурирует такое понятие, как личная гарантия предпринимателя. Можно ли ее комбинировать с гарантией Altum?

Э.Р. Кредиторы просят личных поручительств, их цель – добиться эмоционального вовлечения клиента в проект. Результаты многочисленных исследований доказали, что если клиент сам участвует в проекте своим финансированием или личным поручительством, то больше вероятность того, что предприниматель с полной отдачей включится в решение проблемных ситуаций и дальнейшее развитие бизнеса. Возможно, в отдельных случаях клиент может дискутировать с банком на тему условий личного поручительства, если выдается кредитная гарантия Altum.

Разве мезонинный кредит в некотором роде не похож на кредитную гарантию?

Э.Р. Как и гарантия, параллельный или мезонинный кредит тоже повышает уровень банковского обеспечения, так как Altum в качестве обеспечения получает те же активы, что и банк, только со следующей очередью залогового обеспечения после банковского кредита. Параллельный кредит можно использовать и для того, чтобы уменьшить размер соучастия самого предприятия в проекте. Например, если банк просит 30% соучастия клиента, но у клиента нет таких ресурсов, то параллельным кредитом можно частично или полностью заместить долю соучастия клиента.

М.В. В случае с мезонинным кредитом мы более гибкие в плане возврата.

Когда приходит время начинать платить банку, мы можем отложить срок начала выплаты нашего кредита еще на год,

чтобы компания могла стабилизировать свою деятельность. В связи с этим предприятие не испытывает такого большого давления на денежный поток в начальной стадии развития. Кроме того, мезонинный кредит стоит не дороже банковского.

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Может ли предприниматель просто прийти в Altum и попросить совета?

М.В. Да, разумеется, мы ждем предпринимателей, желающих прийти к нам и проконсультироваться относительно имеющихся возможностей.

Э.Р. Мы наблюдаем позитивную тенденцию – все чаще к нам обращаются сотрудники банков вместе со своими клиентами, чтобы обсудить соответствующий проект и найти наиболее приемлемую для всех сторон структуру сделки.

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