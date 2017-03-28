Владелец ресторанов: Настали трудные времена, людей просто нет

Нельзя не заметить привлекательный домик на Видземском шоссе. Ресторану Fazenda bazārs вот уже семь лет удается сохранить уют и демократичные цены, например, в Сигулде или Цесисе.

В середине дня большинство столиков занято, однако хозяин ресторанов Лаурис Буковскис говорит, что в зимний сезон клиентов намного меньше. В выходные все места заняты, в рабочие дни – пусто, пишет db.lv.

«С потоком клиентов сейчас намного сложнее. С ноября пусто, в снежные дни еще приезжают лыжники, но и их немного. Заходят и те, кто проезжают мимо.

В Латвии вообще стало меньше людей – как потребителей, так и работников. Хоть тут будет все в золоте и танцевали бы полуголые девушки, больше посетителей не будет

– людей просто нет», - считает Буковскис.

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Он признает, что настали трудные времена. Упомянул владелец ресторанов и налоговое бремя. «Еще лет пять назад не было ощущения, что власть считает владельцев заведений общественного питания потенциальными мошенниками, хотя налогов уплачено около 200 тыс. евро в год.

Считаю, что налоги нужно дифференцировать по отраслям.

Это касается и налогов на рабочую силу. Кафе это не завод, где можно рассчитать, что работник делает за три часа. Ресторан простаивает, когда нет клиентов. Счетчик крутится, а ничего не происходит», - говорит Буковскис.