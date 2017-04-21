На финансирование медицины пустят 1% от социальных взносов

В контексте реформы налоговой политики планируется в среднесрочной перспективе направить на финансирование здравоохранения 1% от социальных взносов.

Планируется, что эта норма вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает агентство ЛЕТА.

По мнению Минфина, внесенные в этом году изменения в структуре программ Минздрава обеспечат лучшую прозрачность и отслеживаемость расходов, однако вопрос о дополнительном финансировании остается актуальным.

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В 2018 и 2019 годах на здравоохранение будет распространяться оговорка, то есть увеличение бюджетного дефицита в размере 0,4% от ВВП в 2018 году и 0,5% от ВВП в 2019 году.

Отметим, что в Литве и Эстонии в социальные взносы включены и взносы по страхованию здоровья. В Литве это 9%, в Эстонии - 13%.

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