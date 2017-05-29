«Мы так и не поняли, почему Швеции и Финляндии можно участвовать в «Северном потоке-2», а Латвии нельзя»

Президент «Балтийская ассоциация – Транспорт и Логистика» Инга Антане сегодня на конференции подвергла резкой критике запрет Вентспилсу участвовать в проекте «Северный поток-2». Эксперт считает, что правительство все делает для того, чтобы транзитная отрасль в Латвии перестала существовать.

«Нам, транзитным предприятиям Вентспилса, совершенно непонятна аргументация правительства и министерства сообщений о том, что ни Латвия, ни Вентспилс не могут учавствовать в проекте «Северный поток-2«. - говорит она. - Почему мы не имеем на это права, если в проекте участвуют четыре морских порта стран ЕС? Ведь в этот проект вовлечены такие страны, как Дания, Финляндия, Швеция и Германия. Кроме того, в этом проекте задействованы не только европейские порты, но и многие финансовые компании из ЕС, которые финансируют этот проект. Вентспилс мог быть пятым портом страны ЕС, но нам четко ответили, что нет, нам нельзя. Возможно, что у Вентспилского порта какие-то особые условия для запрета, которые мне лично не известны».

Антане рассказала, что участвовать в этом проекте транзитным предприятиям Вентспилса

предложили не российские, а немецкие коллеги, которые изначально предлагали хранить в порту трубы из Германии.

«И что в итоге? Мы не можем заработать на этом проекте. - говорит она. - Причем толком никто не смог объяснить - почему не можем. Молчание и отсутствие нормальной аргументации порождают интерпретации. Я считаю, что «Северный поток 2» для нас стал бы отличной возможностью заработать, особенно в период падения объемов перевалки. Транзитные компании подготовили запрос о компенсации правительству на сумму 7 млн евро , и это только те предприятия, которые входят в ассоциацию. Это наша незаработанная прибыль. Это не считая железнодорожных перевозчиков, которые также могли бы заработать деньги на проекте».

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Кроме того, бизнесмены Вентспилса не понимают, чем отличается простая перевалка грузов в портах Латвии от проекта «Северный поток-2».

Почему первое можно делать, а проект признан не отвечающим интересам Латвии? «Кто нам это может объяснить так, чтобы мы поняли и согласились?», - недоумевает глава ассоциации.

Кроме того, Антане напомнила, что государство не может изыскать 20 млн евро на выравнивание железнодорожных тарифов. Сейчас получается так, что везти грузы в направлении Вентспилса стало дорого, поэтому многие предпочитают делать это через Рижский и Клайпедские порты. По мнению эксперта, речь идет не только о конкурентоспособности Вентспилса как порта, а в целом о конкурентоспособности латвийской транзитной отрасли.

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