«Единство» поддерживает повышение социальных взносов

Партия «Единство» могла бы поддержать повышение социальных взносов и большую прогрессивность подоходного налога с населения (ПНН) в целях изыскать недостающие средства для финансирования здравоохранения.

Председатель парламентской фракции «Единства» Солвита Аболтиня после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом отметила, что Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) выступает с новым предложением - повысить социальные взносы на 1 процентный пункт, что может стать решением для увеличения финансирования здравоохранения. «Единство» выразило поддерживающее это предложение мнение, но его представители подчеркивают, что необходимо найти решение также для тех, кто не платит социальные взносы.

Что касается налоговой реформы в целом, Аболтиня подчеркнула, что новых предложений не было, но представители СЗК заверили, что бюджетный дефицит увеличен не будет.

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Отменив налог солидарности, можно было бы увеличить прогрессивность ПНН для получателей более высоких зарплат.

Как сообщалось, вчера правление СЗК решило поддержать повышение размера социальных взносов на один процентный пункт, чтобы увеличить финансирование сферы здравоохранения. Об этом сообщил лидер СЗК Аугуст Бригманис.

СЗК категорически против повышения налога на добавленную стоимость (НДС) и фиксированного платежа в размере 20 евро за медицинские услуги.

СЗК поддержит повышение размера социальных взносов - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников, заявил лидер СЗК.

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