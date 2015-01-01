Rimi осваивает центр Риги: Открылся третий малоформатный магазин

Магазин находится на ул. Бривибас, 49/53, его площадь - 195 кв м. В магазине создано 18 новых рабочих мест.

Ассортимент товаров приспособлен к потребностям покупателей с учетом таких факторов, как скорость и удобство покупок. Покупатели смогут сами приготовить, чтобы взять с собой, салаты, суши и другие холодные блюда, кофе и другие горячие напитки. В магазине будет работать также одна касса самообслуживания.

Это уже третий магазин «Rimi» малого формата. Первый был открыт в 2015 году на ул. Грециниеку, 22-1,

второй - в 2016 году на ул. Меркеля, 21.

В 2016 году оборот «Rimi Latvia» составил 830,874 млн евро - на 5,8% больше, чем в 2015 году, прибыль выросла на 17% - до 32,079 млн евро. В сети «Rimi Latvia» действует 121 магазин трех форматов: 31 гипермаркет «Rimi», 47 магазинов «Rimi» и 43 магазина низких цен «Supernetto». Магазины «Rimi» и «Supernetto» есть в 27 городах Латвии.

Владелец «Rimi Latvia» - принадлежащая шведскому концерну розничной торговли «ICA Group» компания «Rimi Baltic».