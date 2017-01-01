Алкотуризм в Латвию нанес бюджету Эстонии больший урон, чем ожидалось

Эстонское налогово-таможенное управление пришло к выводу, что алкогольный туризм в Латвию обошелся бюджету Эстонии в прошлом году примерно в 30 млн евро неполученных доходов от акцизного налога, что значительно больше, чем прогнозировало Министерство финансов, пишет Postimees.

Поступления от акциза на алкоголь в 2017 году составили 227 млн евро - на 33 млн меньше запланированных и на 10% меньше, чем годом ранее.

Летом Минфин Эстонии прогнозировал, что поездки за алкоголем в Латвию принесут бюджету ущерб примерно в 20 млн евро.

К ущербу можно причислить и неполученные поступления от акциза на горючее, так как водители, особенно фур, стараются заправиться в Латвии. Покупка горючего за пределами Эстонии выросли до конца прошлого года до 40 млн литров. Это означает неполученные 20 млн евро налоговых поступлений.

Закупка эстонцами алкоголя в Латвии совершенно легальна, сказал директор налогово-таможенного управления Валдур Лайд.

Задача управления - отслеживать случаи, когда этот алкоголь незаконно продается в Эстонии в барах и ресторанах. Пока эта практика не приняла «характер эпидемии».