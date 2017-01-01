Латковскис: в связи с делом Римшевича и проверкой «ABLV Bank» нужно просить помощи у ФБР

В связи с расследованием дела президента Банка Латвии Илмара Римшевича и проверкой «ABLV Bank» Латвии следует просить помощи у Федерального бюро расследований (ФБР) США и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), сказал агентству ЛЕТА председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис.

С учетом внимания к этим вопросам в западных странах и возможных последствий для Латвии дело Римшевича и упреки в адрес «ABLV Bank» необходимо расследовать быстро и профессионально. Если нужно, правительство должно выделить дополнительные средства для сверхурочной работы следователей, оперативных работников и прокуроров, сказал Латковскис.

По словам председателя комиссии, в противном случае могут пострадать репутация и кредитный рейтинг Латвии. Поэтому государство должно продемонстрировать, что оно заинтересовано в скорейшем разрешении этих дел, сказал Латковскис.

Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, размер взятки составлял не менее 100 000 евро. По этому же делу за поддержку преступления был задержан и позже освобожден предприниматель Марис Мартинсонс. В свою очередь крупнейший акционер «Norvik banka» Григорий Гусельников заявил, что Римшевич годами вымогал у банка взятки.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. «FinCEN» заявила, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

«ABLV Bank» эти обвинения в свой адрес отрицает и обратился в правоохранительные органы.