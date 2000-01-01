Рынок аренды: чаще всего квартиры сдают за 200-300 евро в месяц

Согласно последнему отчету компании по недвижимости Latio, в прошлом году рынок аренды в Риге был достаточно активен. Чаще всего жителей, желающих арендовать квартиру, интересует экономичное, хорошо отремонтированное жилье в популярных микрорайонах столицы.

Типичная плата за аренду в квартирах серийного типа составляет 200-300 евро в месяц, в квартирах с хорошим ремонтом - немного выше, пишет rus.db.lv.

Компания отмечает, что на рынке существует дефицит качественных квартир для аренды.

В новых проектах арендная плата выше - 350-600 евро в месяц, в зависимости от места и площади квартиры.

Latio отмечает, что если выставленная цена аренды соответствует рыночной ситуации, то ее можно сдать в течение 3 недель. Тенденции сегодня таковы: клиенты выбирают качественные и маленькие квартиры, а не большие квартиры с плохим ремонтом. Наиболее актуальные предложения для аренды - квартиры площадью 20-30 кв. метров, полностью меблированные, с арендной платой от 220 до 350 евро в месяц.

В сегменте премиум класса наиболее востребованы 3 и 4-комнатные квартиры, которые сдаются по цене вплоть до 2000 евро в месяц.

Таких предложений на рынке не так много. Поскольку налог на недвижимость для таких квартир вырос больше всего, то чаще всего владельцы квартир перекладывают уплату налога на плечи арендаторов. Это является одной из причин, которая тормозит рост стоимости аренды.