Американские партнеры намекнули Латвии, что банки по-прежнему отмывают деньги

Латвия получила от американских партнеров намек на то, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги, сообщила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Сегодня она встретилась с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли и обсудила с ним сотрудничество в развитии финансового сектора и его перспективы. Стороны обсудили также сотрудничество латвийских банков с рискованными клиентами.

Проблемы конкретных банков не обсуждались, тем не менее, американские партнеры дали сигнал о конкретных нарушениях, которые все еще совершаются. «Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы», - сказала министр.

Латвия и США единодушны во мнении о том, что латвийские банки должны значительно сократить бизнес обслуживания рискованных нерезидентов. Причем США дали понять, что на это дается мало времени.

«Банки должны считаться с тем, что от модели этого рискованного бизнеса придется отказаться. Эта модель - вчерашний день. Банки должны либо изменить модель бизнеса, либо прекратить деятельность», - подчеркнула министр финансов.

При этом американские партнеры выразили поддержку правительству Латвии и Комиссии рынка финансов и капитала.

Как сообщалось, в середине февраля структура Минфина США «FinCEN» объявила, что планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении «FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

26 февраля «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.