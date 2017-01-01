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Имущество «KVV Liepajas metalurgs» купило австрийское предприятие «Smart Stahl»

LETA
Латвийское предприятие KVV Liepаjas metalurgs | Фото: Ieva Lūka / LETA

На аукционе имущества прокатного цеха неплатежеспособного АО «KVV Liepаjas metalurgs» победило австрийское предприятие «Smart Stahl GmbH», сообщил администратор предприятия Гунтар Корис.

Предложенная им цена составила 1,57 млн евро без НДС или 1,9 млн евро с НДС. За покупку «Smart Stahl GmbH» должно рассчитаться в среду, 21 марта.

Помимо австрийской фирмы, в аукционе участвовали латвийские предприятия ООО «Tolmets» и ООО «FeLM». Начальная цена имущества составляла 1,33 млн евро.

По данным австрийского ресурса «firmenabc.at», предприятие «Smart Stahl GmbH» основано в апреле 2017 года с основным капиталом 35 000 евро. Единственным его владельцем является зарегистрированная на Кипре «Segoa Ventures Limited». «Smart Stahl Gmbh» характеризуется как холдинговая компания, которая занимается производством и продажей стали, услугами управления и ИТ-услугами.

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