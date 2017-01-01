Имущество «KVV Liepajas metalurgs» купило австрийское предприятие «Smart Stahl»

Предложенная им цена составила 1,57 млн евро без НДС или 1,9 млн евро с НДС. За покупку «Smart Stahl GmbH» должно рассчитаться в среду, 21 марта.

Помимо австрийской фирмы, в аукционе участвовали латвийские предприятия ООО «Tolmets» и ООО «FeLM». Начальная цена имущества составляла 1,33 млн евро.

По данным австрийского ресурса «firmenabc.at», предприятие «Smart Stahl GmbH» основано в апреле 2017 года с основным капиталом 35 000 евро. Единственным его владельцем является зарегистрированная на Кипре «Segoa Ventures Limited». «Smart Stahl Gmbh» характеризуется как холдинговая компания, которая занимается производством и продажей стали, услугами управления и ИТ-услугами.