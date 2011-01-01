Эксперт: Кадастровая стоимость земли в масштабах Латвии отличается в 2900 раз

Петерис Лейшкалнс, представитель Латвийской конфедерации работодателей, эксперт по социальным вопросам и социальной безопасности, на конференции LANĪDA «Как будет развиваться рынок недвижимости в Латвии?» рассказал о ситуации с кадастровой стоимостью в Латвии. Цифры таковы: кадастровая стоимость земли для частной застройки в одном городе может отличаться в 111 раз, в масштабе страны - в 2500 раз. Что касается земли для многоквартирных домов, то ситуация похожая - в одном городе разница может достигать 110 раз, а в масштабах страны - 2900 раз.

В то же самое время расходы на содержание инфраструктуры в разных районах страны, а также заработные платы так сильно не отличаются - максимум в 1,7 раз. Такая ситуация создает систему, при которой платежи по налогу за недвижимость становятся несоизмеримыми, и жители одних регионов фактически субсидируют других.

Вторая проблема, о которой говорит эксперт: в некоторых районах доходы жителей растут медленней, чем плата по налогу за недвижимость.

Причем кадастровая стоимость земли растет независимо от того, делает ее собственник что-то с ней или нет.

В итоге семьи, которые живут на конкретной земле целыми поколениями, становятся заложниками растущей кадастровой стоимости. Рост стоимости происходит по каким то внешним факторам и люди не могут на это повлиять. Ситуация усугубляется тем, что часто куски земли являются неделимыми и люди не могут продать часть собственности, чтобы избавиться от непомерных налогов. Такая ситуация противоречит принципу соизмеримости налогового бремени.

Третья проблема, о которой говорит эксперт - это скидки по налогу на недвижимость. Почему самоуправления не слишком охотно их применяют? Потому что они вынуждены платить в фонд выравнивания самоуправлений сумму, которая не учитывает эти скидки, то есть с полной стоимости планируемых сборов налога на недвижимость. И скидки платятся как бы уже из собственного кармана самоуправления.

«В итоге получается, что в Латвии общий уплаченный жителями объем налога на недвижимость составляет 0,9% от ВВП, в то время как в Литве и Эстонии - всего 0,3% от ВВП. При этом доходы людей в Латвии ниже чем в Эстонии. В Эстонии еще в 2011 поняли, что высокие налоги на недвижимость мешают жителям в выбранной ими социальной среде, и поэтому ввели такое понятие как облагаемый минимум для налога на землю. Это 1500 км метров в городе и 2 гектара в сельской местности. В Латвии же у самоуправлений есть коридор налога на недвижимость - 0,2-1,5%, но проблема в принципе никак не решилась. Считается, что богатые самоуправления могут устанавливать 0,2% на недвижимость, однако на самом деле самоуправления присваивают скидки автоматически всем, например в зависимости от количества детей», - говорит Лейшкалнс.

Эксперт считает, что в сфере кадастровой стоимости нужны радикальные реформы. Нужно освободить от налога квартиры - там, где человек проживает. Также нужно ввести необлагаемые налогом квадратные метры земли, которые «привязаны» к задекларированным лицам. Ввести одинаковую ставку налога и для квартир и для земли. В латвийской ситуации подошла бы модель из трех компонентов, в которой суммируется платеж за землю, площадь здания и стоимость недвижимости.