В Таллине топливо подорожало, в Риге - нет

В Риге и Вильнюсе цена на топливо на этой неделе не изменились, в Таллине - выросла, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Самый дорогой бензин 95-й марки на этой неделе был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Цены на дизельное топливо также были самыми высокими в Таллине, а самыми низкими - в Вильнюсе.

В Риге цена бензина 95-й марки на АЗС «Circle K» на этой неделе составляла 1,262 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,182 евро за литр.

В Вильнюсе цены бензина 95-й марки и дизтоплива на АЗС «Circle K» также не изменились по сравнению с предыдущей неделей, составив соответственно 1,199 и 1,13 евро за литр.

В Таллине на АЗС «Circle K» бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 1,2% до 1,334 евро за литр, а дизельное топливо - на 2,1% до 1,274 евро за литр.

Цена автогаза в столицах стран Балтии на этой неделе не изменилась и составила в Риге 0,499 евро за литр, в Таллине - 0,649 евро, а в Вильнюсе - 0,553 евро.