Посол: возможности латвийских предпринимателей в ОАЭ безграничны

У возможностей латвийских предпринимателей в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ) нет границ, заявила в интервью агентству ЛЕТА посол Латвии в ОАЭ Астра Курме.

Интересы Латвии в регионе Персидского залива связаны в основном с экономическим сотрудничеством - с открытием новых рынков для предпринимателей. Это относится не только к торговле, но и к ИТ и туризму.

«С учетом стремительного развития стран Персидского залива в последнее время, особенно ОАЭ и Саудовской Аравии, есть возможность появления все новых областей для сотрудничества. Динамику в экономические отношения вносит подготовка к выставке Expo 2020 Dubai. Отношения Латвии и ОАЭ можно охарактеризовать как динамичные, со значительным потенциалом», - сказала посол.

Взаимный интерес предпринимателей двух стран друг к другу растет. Латвийские предприниматели активно участвуют как в визитах должностных лиц, так и в выставках и торговых миссиях. Это отражается в растущем объеме экспорта Латвии в ОАЭ. В ближайшее время планируются визиты делегаций на высоком уровне, а также визит министра экономики ОАЭ в Латвию.

«Экономическое сотрудничество находится в начальной фазе, в которой есть задачи и для госучреждений, и для предпринимателей», - сказала посол.