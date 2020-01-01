Лес рубят - щепки летят: Citadele banka перекрыла кислород компании с 20-летним стажем

В рамках акции «Предприниматель, не молчи!» письмо газете «Dienas Bizness» прислала одна из читательниц, которой уже 20 лет принадлежит бухгалтерская фирма. Недавно она получила письмо от «Citadele banka» о том, что банк прекращает с ней сотрудничество и как с частным лицом, и с принадлежащим ей предприятием.

Никаких подробных объяснений причин банк так и не предоставил - получено только письмо, в котором сообщается, что в соответствии с законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма принято решение прекратить сотрудничество и закрыть счета.

«У нашего предприятия не было ни кредитов, ни лизинга. «Citadele banka» перенимает клиентов «ABLV Bankа», ресурсов у него столько, сколько есть, поэтому нужно избавляться от клиентов, которые не приносят прибыли», - говорит владелица предприятия.

Она спрашивает, зачем губить репутацию работающего 20 лет предприятия настолько, чтобы все банки считали, что оно связано с террористами или незаконными денежными потоками.

Банк свою вину отрицает, ссылаясь на закон и то, что имеет право не предоставлять клиенту подробную информацию о причинах закрытия счета.