Прибыль «Ригас силтумс» растет вместе с нашими счетами

Прибыль АО «Ригас силтумс» (РС) от продажи теплоэнергии, электроэнергии и другой хозяйственной деятельности за первую половину финансового года составила 18,61 млн евро - на 770 тыс. евро больше, чем годом ранее, свидетельствует отчет предприятия.

Фактические доходы от реализации теплоэнергии за полгода составили 113 млн евро - на 8% больше, чем в первой половине прошлого финансового года.

Инвестируя средства в обновление теплотрасс, РС добилось уменьшения удельного веса потерь на 0,02 процентного пункта по сравнению с первой половиной прошлого финансового года.

Доходы от реализации электроэнергии составили 6,4% - на 471 тыс. евро или 8% больше, чем годом ранее.

В процессе когенерации РС произвело 70 тыс. мегаватт/час. электроэнергии - на 48% или 22 800 мегаватт/час. больше, а объемы проданной электроэнергии увеличились на 49% или 20 тыс. мегаватт/час. Общие доходы от продажи электроэнергии выросли на 8% или 471 тыс. евро.

В первой половине финансового года РС 8500 мегаватт/час. электроэнергии использовало для собственных нужд, 61 400 мегаватт/час. продало.

Как сообщалось, прибыль РС от продажи теплоэнергии, электроэнергии и другой хозяйственной деятельности в предыдущем финансовом году, который длился с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, составила 1,82 млн евро.

В прошлом финансовом году РС также получило дополнительную прибыль в размере 5,94 млн евро, которая образовалась за счет введения с 2018 года нового порядка расчета подоходного налога с предприятий.

Оборот РС в прошлом финансовом году составил 152,3 млн евро - это на 6,7 млн евро или 4,6% больше, чем в предыдущем финансовом году.

Акционерами РС являются Рижская дума - 49%, государство - 48,995%, «Energijas risinajumi. RIX» - 2%, «Latvenergo» - 0,005%.