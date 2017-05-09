ФОТО: как во время чемпионата живут хоккеисты сборной Латвии

 

Фото: Эдийс Паленс, LETA

В этом году чемпионат мира по хоккею проходит в немецком городе Кельн (и в Париже), и болельщики наблюдают за хоккеистами как на арене, так и за ее пределами. Где во время этого чемпионата обитают парни из нашей сборной?

Хоккеисты сборной Латвии во время чемпионата живут в четырехзвездочной гостинице «Maritim», которая находится в 20 минутах ходьбы до арены «Lanxess», на которой проходит часть игр ЧМ.

Видно, что номера небольшие, но достаточные, чтобы в них отдохнуть и набраться сил для новых игр и побед.

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В номерах есть телевизор и места для кушетки для массажа, где спокойно может работать физиотерапевт.

Как хоккеисты сборной Латвии живут во время чемпионата мира

Фото: Как хоккеисты сборной Латвии живут во время чемпионата мира0

Напомним, сборная Латвии впервые в истории начал чемпионат мира с двух побед - против Дании и Словакии.

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